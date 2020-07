Úrsula Corberó, de arrasar con ‘La Casa de Papel’ a dar el salto al perreo más internacional con J Balvin y Bad Bunny 

A pocas horas para que lo que promete ser el bombazo musical del verano de 2020 vea la luz, sus signatarios, Dua Lipa, J Balvin, Tiny y Bad Bunny, no hacen más que crear hype en sus respectivos perfiles sociales.

Hablamos de ‘One Day’, el single cuyo lanzamiento se materializará este viernes 24 de julio a las 2 de la madrugada (hora peninsular) junto a un videoclip sin igual que ha sido dirigido por Stillz y protagonizado por la mismísima Úrsula Corberó.

A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Jul 21, 2020 at 4:00pm PDT

La colaboración, que ha sido posible gracias al nexo entre los sellos discográficos NEON16 y Universal Music, ha ocupado durante varias horas el primer puesto en tendencias de Twitter, pues, además, como bien apuntan desde el sitio web de Los 40, se trata del primer tema de corte latino en el que Dua Lipa ha participado.

«Me encanta la música latina, me encantan los artistas latinos y yo siempre me inspiro de todos los géneros porque no hay ni uno solo que no me guste, o no valore y escuche. En mi caso, quizá pronto me veáis haciendo una canción latina«, reveló al citado medio durante una entrevista realizada meses atrás.