Las guitarras favoritas de The Edge, el guitarrista de U2

Cuando pensamos en U2, inmediatamente nos vienen a la mente los icónicos riffs y sonidos únicos de guitarra que han marcado varias décadas de música. Detrás de ese sonido se encuentra The Edge, el guitarrista de la banda, quien ha desarrollado un estilo distintivo y reconocible a lo largo de los años. Mucho de ese estilo se debe a su selección de guitarras.

A continuación, te presentamos un listado de algunas de las guitarras favoritas de The Edge.

Gibson Explorer

La Gibson Explorer es, sin duda, la guitarra más asociada a The Edge. Esta guitarra, con su forma angular y distintiva, ha sido una constante en su arsenal desde los primeros días de U2. El sonido grueso y resonante de la Explorer es una parte fundamental de canciones como «I Will Follow» y «Gloria». Es una guitarra que define no sólo a The Edge sino también al sonido de U2.

Taylor 914CE

Aunque The Edge es ampliamente reconocido por sus guitarras eléctricas, también tiene una afinidad por las acústicas, y aquí es donde entra la Taylor 914CE. Esta es una guitarra electroacústica que combina la artesanía de Taylor con una electrónica de vanguardia, lo que permite a The Edge lograr una amplia variedad de tonos.

Con su elegante diseño y sonido versátil, es una elección perfecta para los momentos más íntimos de un concierto de U2.

Fender Stratocaster

La Stratocaster es otra elección clásica de The Edge. Conocida por su contorno y sus tres pastillas, esta guitarra ha sido esencial en canciones como «Where The Streets Have No Name». Su capacidad para producir tonos claros y brillantes la hace ideal para los efectos de delay que The Edge suele utilizar.

Rickenbacker 330

La Rickenbacker 330 es otra guitarra que ha encontrado su camino hacia el repertorio de The Edge en varias ocasiones. Con un sonido jangly distintivo, ha sido fundamental en temas como «All I Want Is You».

Su doble cutaway y su diseño semi-acústico la hacen única, y The Edge la ha utilizado para añadir una textura diferente a la música de U2.

Gibson Les Paul Standard

Aunque quizás no tan icónica como la Explorer en el arsenal de The Edge, la Les Paul Standard ha sido una constante en su colección. Conocida por su cuerpo sólido y tono grueso, ha sido la elección en temas más rockeros y pesados.

Martin Acoustic

Para aquellos momentos acústicos, The Edge a menudo recurre a una Martin. Estas guitarras, conocidas por su rica resonancia y calidad artesanal, han sido una elección natural para el guitarrista cuando busca un sonido más orgánico.

Gretsch White Falcon

Con su acabado blanco brillante y detalles dorados, la Gretsch White Falcon es tanto una declaración estética como sonora. Su sonido brillante y limpio la hace ideal para ciertos temas y ha sido una pieza ocasional pero notable en la colección de guitarras de The Edge.

Concluir que The Edge tiene un gusto ecléctico sería una subestimación. Su capacidad para extraer sonidos únicos de cada instrumento y combinarlos con su estilo de tocar ha hecho de U2 una de las bandas más reconocibles del mundo.

Desde potentes eléctricas hasta guitarras acústicas delicadas, la selección de The Edge refleja la versatilidad y la innovación que ha llevado a la banda al estrellato.