La Comunidad de Madrid refuerza el transporte público por la celebración del festival Mad Cool

Así, el Gobierno regional, en colaboración con los promotores del espectáculo, han acordado un refuerzo del servicio hasta las 4:00 de la madrugada del viernes, sábado y domingo, y hasta las 2:30 horas del jueves, como medida para asegurar el desplazamiento de los más de 58.000 espectadores diarios que

acudirán al espacio Iberdrola Music.

Igualmente, el suburbano habilitará una lanzadera que conectará directamente Villaverde Alto y Sol, con paradas únicamente para salida de viajeros en Legazpi y Embajadores. El dispositivo especial incluye el incremento del personal de Metro para agilizar y atender el tránsito del público que asista a los conciertos.

Por otra parte, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pondrá en marcha otra nocturna entre las inmediaciones de Villaverde Alto y Atocha con parada intermedia de bajada de viajeros en la plaza de Legazpi, con una frecuencia de entre cuatro y diez minutos.

Para aquellos espectadores que opten por llegar desde la estación de Los Espartales de la Línea 12 de Metro en Getafe, se habilitará un servicio especial de autobuses con la intención de facilitar el paso de peatones por debajo de la glorieta de la M-45. Este refuerzo estará operativo sólo en las horas de entrada

al recinto y un paso, aproximadamente, cada dos minutos en función de la demanda. Igualmente, se cortará el tráfico de la rotonda bajo esta carretera a la

salida de los conciertos.

Por último, los que quieran hacer uso de taxis o VTC tendrán autorizadas dos zonas diferenciadas para ello. En este sentido, el Ejecutivo autonómico recuerda

que los vehículos de transporte con conductor no podrán aceptar pasajeros que no lo hayan contratado previamente, en aplicación del nuevo reglamento

madrileño. De igual forma, el precio no podrá superar el 75% del habitual para ese trayecto. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes

https://www.crtm.es/.