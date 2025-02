I Love! The Big Show by DJ Nano llega a Ifema con una edición histórica

La escena de la música electrónica en España sigue creciendo, y uno de sus eventos más esperados ya tiene fecha y lugar confirmados. I Love! The Big Show by DJ Nano, conocido como «la fiesta más bonita del mundo», celebrará su próxima edición el 15 de marzo en Ifema Madrid, en el Pabellón 1, ofreciendo una experiencia inolvidable para los amantes del género. Las entradas salen a la venta este 11 de febrero a las 12:00h a través de Viva Ticket, con precios que oscilan entre los 25 y los 40 euros.

Tras años de éxito y llenos absolutos en lugares emblemáticos como la Plaza de Toros de Las Ventas, I Love! evoluciona y apuesta por un espacio más grande y versátil. El evento se desarrollará en horario de 22:00h a 06:00h y promete superar todas las expectativas con una producción espectacular.

Un evento a lo grande

«Sí, sí, a lo grande. Después de muchas ediciones mágicas, dan un giro de 180 grados para hacer historia. Cambiamos de fecha, de recinto y desvelamos el cartel desde el principio para dar la bienvenida a un espectáculo sin precedentes: I Love! The Big Show», anunció la organización a través de sus redes sociales.

Su creador, DJ Nano, también ha destacado la importancia de este cambio: «El crecimiento de I Love! en los últimos años ha sido increíble. Al igual que ocurrió con Oro Viejo, que marcó un hito en la música electrónica en España, ahora I Love! se traslada a IFEMA MADRID, un lugar que ya sentimos como nuestra casa. Este es un paso natural hacia la consolidación de un evento que se ha convertido en un referente».

Un cartel de primer nivel

La nueva edición de I Love! contará con un line-up espectacular. Entre los artistas confirmados está Above & Beyond, iconos del trance y la música electrónica; Crusy, el DJ y productor español que triunfa en la escena internacional; Ángel Sánchez, una de las figuras más relevantes del panorama nacional; NIØM, con su estilo característico de melodic techno; y DGrace, referente del tech house y afro house. Como broche de oro, DJ Nano cerrará la noche con una sesión inolvidable.

Una experiencia audiovisual sin precedentes

I Love! The Big Show by DJ Nano fusionará sonidos clásicos con las tendencias más actuales del trance, techno y melodic techno, apostando por la calidad y la innovación. Respaldado por Disorder y Planet Events at Live Nation, con Fluge como partner tecnológico, el evento ofrecerá una producción espectacular que dejará huella en la escena electrónica.

Con esta edición, I Love! The Big Show by DJ Nano promete ser más que una simple fiesta: será una experiencia sensorial que marcará un antes y un después en la historia de la música electrónica en España.