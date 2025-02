Roberta Flack: se apaga la maravillosa voz que mataba suavemente

Este 24 de febrero de 2025, el mundo perdió a Roberta Flack, una de las voces más icónicas del soul y el R&B.

Murió a los 88 años en su casa, rodeada de su familia, según confirmó su publicista.

La causa fue un paro cardíaco, tras años enfrentándose al ELA, una enfermedad que le robó la capacidad de cantar desde 2022.

Su muerte cierra una carrera que tocó millones de corazones con canciones como Killing Me Softly With His Song y The First Time Ever I Saw Your Face.

Hoy lloramos a una artista que, con su talento, cambió la música para siempre.

Roberta Flack has passed away at the age of 88 🙏🏻 pic.twitter.com/RH6IFgWhAs — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) February 24, 2025

De profesora a estrella mundial

Roberta Flack nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte. Creció en Virginia, en una familia humilde. Su padre trabajaba recogiendo tabaco y su madre era cocinera escolar. Desde pequeña mostró un don para la música. Tocaba el piano con solo cinco años. A los 19 se graduó en la Universidad Howard y empezó como profesora en Washington D.C. Pero su vida dio un giro en los 60, cuando empezó a cantar en clubes nocturnos.

En 1968, el pianista Les McCann la escuchó en un bar y la llevó a Atlantic Records. Al año siguiente lanzó First Take, su debut. Nadie esperaba que ese disco la catapultara a la fama. Todo cambió en 1971, cuando Clint Eastwood usó The First Time Ever I Saw Your Face en su película Play Misty for Me. La canción llegó al número 1 y le dio su primer Grammy.

Éxitos que marcaron época

El gran golpe vino en 1973 con Killing Me Softly With His Song. Flack escuchó la versión original de Lori Lieberman en un avión y decidió grabarla. Su interpretación, suave pero profunda, se llevó dos Grammy: Grabación del Año y Mejor Voz Pop Femenina. El tema volvió a la cima en 1996, gracias al cover de Fugees. Otra joya fue Feel Like Makin’ Love, que lideró las listas en 1974. Sus duetos con Donny Hathaway, como Where Is the Love, también dejaron huella hasta la muerte de él en 1979.

Ella no solo cantaba. Producía, arreglaba y componía. Mezclaba soul, jazz y R&B como nadie. Su estilo tranquilo y elegante abrió camino a otros artistas negros en la radio adulta contemporánea. Grabó hasta 2012, cuando lanzó Let It Be Roberta, un disco de versiones de los Beatles.

Una lucha silenciosa

En agosto de 2022, Roberta Flack recibió un diagnóstico duro: ELA, o esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad le quitó la voz y la dejó frágil. Aún así, mantuvo su espíritu. Su última publicación en redes fue un homenaje a Céline Dion, quien cantó Killing Me Softly en un concierto reciente. Ayer, un infarto acabó con su vida, pero no con su legado. Su publicista dijo: “Murió en paz, rodeada de los suyos. Rompió barreras y récords”.

Su eco en el mundo

La noticia voló rápido. Jennifer Hudson la llamó “una de las grandes del soul”. Questlove escribió: “Gracias, Roberta. Descansa en melodía”. Oprah Winfrey dijo que su música fue “la banda sonora de nuestras vidas”. Hasta Sean Lennon la recordó como una amiga cercana de su familia en Nueva York. Su muerte no solo duele a los fans. Deja un vacío en una industria que ella moldeó con su voz única.

Roberta Flack nos enseñó que la música puede ser íntima y poderosa a la vez. Nos queda escucharla, dejar que nos mate suavemente una vez más y agradecerle todo lo que dio.

Curiosidades de Roberta Flack

Pianista prodigio : Tocaba piezas clásicas a los cinco años y soñaba con ser concertista.

Vecina famosa : Vivió en el edificio Dakota de Nueva York, frente a Yoko Ono .

Educadora nata : Fundó la Escuela de Música Roberta Flack en Nueva York en 2006 para niños sin recursos.

Inspiración aérea : Decidió grabar Killing Me Softly tras oír la versión de Lori Lieberman en un vuelo.

Grammy histórico : Es una de las pocas artistas con dos Grabaciones del Año consecutivas (1973 y 1974).

Colaboradora fiel: Su amistad con Donny Hathaway nació en la Universidad Howard.

Obras destacadas