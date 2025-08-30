  • ESP
Madrid vibra con el rock alternativo de la nueva generación peruana

Festival «Perú es Clave» sacude Madrid con el poder del rock indie peruano

Tres explosivas bandas peruanas fusionan raíces andinas y rebeldía eléctrica en un vibrante encuentro musical este sábado 30 de agosto...¡No faltes!

Ale Ambrosini, Ralessan y Renato Carranza Instagram
Archivado en: Música

Madrid se prepara para una velada imperdible donde el rock alternativo peruano toma el protagonismo absoluto: este 30 de agosto, el festival “PERÚ ES CLAVE” reúne a tres de los proyectos más relevantes de la escena peruana residente en la ciudad, demostrando el vigor y la autenticidad que caracteriza a la movida independiente hispano-latina actual.

Ritmos que desafían fronteras

La propuesta es una celebración de identidad y energía, donde la raíz andina dialoga con las guitarras eléctricas y la rebeldía del underground. La noche promete fusión, autenticidad y la marca indeleble del Perú, con artistas que han forjado camino en suelo madrileño sin perder la intensidad de sus orígenes.

Las bandas protagonistas

Quizás Mañana: Formada en Madrid y liderada por el multifacético Renato Carranza, la banda conjuga el grunge noventero con una producción contemporánea. Sus directos son auténticos, con letras profundas y coros memorables que resuenan en las nuevas generaciones.

Ralessan: Proyecto solista de Renato García, quien desde hace un año reside en Madrid. Su sonido retoma el emo-rock alternativo de los 2000 y se inspira tanto en grupos como Paramore como en íconos latinoamericanos como Spinetta.

Ale Ambrosini: Cantautor limeño y líder vocal de Lima Shakes, conjuga el espíritu del rock clásico de los 60 y 70 con una sensibilidad moderna y letras cargadas de nostalgia.

Un encuentro para almas inquietas

La cita es perfecta para amantes de la música viva, el arte independiente y la potencia del underground latino, ofreciendo una experiencia cargada de emoción y cultura que solo el escenario puede brindar. Este evento refuerza la presencia del talento peruano en España, conectando raíces con nuevas tendencias y demostrando por qué Perú es clave en la música actual.

FUN HOUSE MUSIC BAR. Calle de Palafox, 8, Chamberí, 28010 Madrid, España
30.08.2025   20:30 Horas.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

