Festival «Perú es Clave» sacude Madrid con el poder del rock indie peruano

Madrid se prepara para una velada imperdible donde el rock alternativo peruano toma el protagonismo absoluto: este 30 de agosto, el festival “PERÚ ES CLAVE” reúne a tres de los proyectos más relevantes de la escena peruana residente en la ciudad, demostrando el vigor y la autenticidad que caracteriza a la movida independiente hispano-latina actual.

Ritmos que desafían fronteras

La propuesta es una celebración de identidad y energía, donde la raíz andina dialoga con las guitarras eléctricas y la rebeldía del underground. La noche promete fusión, autenticidad y la marca indeleble del Perú, con artistas que han forjado camino en suelo madrileño sin perder la intensidad de sus orígenes.

Las bandas protagonistas

Quizás Mañana: Formada en Madrid y liderada por el multifacético Renato Carranza, la banda conjuga el grunge noventero con una producción contemporánea. Sus directos son auténticos, con letras profundas y coros memorables que resuenan en las nuevas generaciones.

Ralessan: Proyecto solista de Renato García, quien desde hace un año reside en Madrid. Su sonido retoma el emo-rock alternativo de los 2000 y se inspira tanto en grupos como Paramore como en íconos latinoamericanos como Spinetta.

Ale Ambrosini: Cantautor limeño y líder vocal de Lima Shakes, conjuga el espíritu del rock clásico de los 60 y 70 con una sensibilidad moderna y letras cargadas de nostalgia.

Un encuentro para almas inquietas

La cita es perfecta para amantes de la música viva, el arte independiente y la potencia del underground latino, ofreciendo una experiencia cargada de emoción y cultura que solo el escenario puede brindar. Este evento refuerza la presencia del talento peruano en España, conectando raíces con nuevas tendencias y demostrando por qué Perú es clave en la música actual.

FUN HOUSE MUSIC BAR. Calle de Palafox, 8, Chamberí, 28010 Madrid, España

30.08.2025 20:30 Horas.