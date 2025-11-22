El ‘Cuarteto de Nos’ llegará a España en marzo de 2026 con su nuevo tour

Los tres primeros shows del tour en arenas como el Movistar Arena de Chile (sold out), el Palacio de los Deportes de Costa Rica y la Concha Acústica de Bello Monte en Venezuela—, repletos de fans de entre 8 y 45 años, son una muestra del arrollador presente de la banda.

Durante 2025, la agrupación uruguaya ha protagonizado presentaciones icónicas: el Estadio de Ferro en Buenos Aires, el Palacio de los Deportes en Ciudad de México (sold out rotundo), además de conciertos en Guadalajara, Monterrey, Medellín, Cali y el emblemático Movistar Arena de Bogotá. En junio, fueron headliners del festival Rock al Parque en Colombia, donde más de 100.000 personas cantaron bajo la lluvia en un cierre épico y emotivo.

A esta lista de logros se suma un nuevo acontecimiento histórico: por primera vez, El Cuarteto de Nos se presentará en tres grandes recintos de España. El 10 de marzo actuarán en el Movistar Arena (Madrid), el 11 de marzo en el Sant Jordi Club (Barcelona) y el 12 de marzo en el Cartuja Center CITE (Sevilla).

Tres escenarios emblemáticos de la industria musical española que marcan un antes y un después en la relación de la banda con el público del país, y un paso decisivo en la expansión internacional de su música.

La creciente presencia de niños y adolescentes entre 8 y 16 años continúa sorprendiendo, considerando las letras reflexivas y filosóficas de Roberto Musso. Para ellos, el Cuarteto se ha convertido en un espacio de refugio, catarsis y comunidad, generando un fanatismo conmovedor.

El tour abre con una pantalla gigante que se quiebra antes de dar paso a Cara de nada, mientras el público multiplica la experiencia con máscaras que expresan un sentir colectivo. El setlist incluye canciones del nuevo álbum como Ganaron los malos (con un momento épico de fuego y gritos), En el Cuarto de Nico y Esplín, una descarga emocional visceral. El toque de color lo aporta el funk de El perro de Alcibíades, con la ambigüedad filosófica y contemporánea característica de Musso.

Las entradas ya están disponibles en Passline, y por motivo del Cyber Week habrá sorpresas especiales para quienes adquieran sus tickets durante estos días.

No te pierdas la oportunidad de vivir el histórico Tour Puertas 2026 en España: 10 de marzo en Madrid, 11 de marzo en Barcelona y 12 de marzo en Sevilla.