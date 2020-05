El sacerdote que bendice a los fieles con una pistola de agua llama la atención del Vaticano

Un sacerdote de la Iglesia católica St. Ambrose Parish (Michigan) ha implantado un sorprendente y creativo método para bendecir a los feligreses manteniendo la distancia de seguridad. Con una llamativa pistola llena de agua bendita en mano (además de mascarilla, guantes y pantalla protectora), la técnica del clérigo Tim Pelc ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde ya es un auténtico fenómeno viral.

“La idea original era hacer algo por los niños de la parroquia”, ha revelado en una entrevista con Buzzfeed News.

Su propósito era «hacer algo que cumpliera con todos los protocolos de distanciamiento social» pero que fuera «divertido» para «padres e hijos». Él mismo lo ha definido como «una forma de continuar una antigua costumbre, y la gente parecía pasarlo bien».

Las instantáneas del padre Pelc consagrando ‘a su manera’ se han extendido tanto que incluso manifiesta que han llegado al Vaticano: «La publicación tuvo dos visitas del Vaticano, lo cual me preocupó, pero aún no he escuchado nada”, añade.