ILP antitaurina es perversa, ilegal, inconstitucional un ataque al patrimonio cultural español

Es de cajón.

Y de madera de pino.

PorqueIniciativa Legislativa Popular (ILP) antitaurina de perversa, ilegal, inconstitucional y un ataque al patrimonio cultural español.

Las últimas horas han traído consigo una nueva escalada en el debate sobre la Tauromaquia en España.

El comunicado emitido por la Asociación Internacional de la Tauromaquia (AIT), ha vuelto a poner en el centro de la atención uno de los debates culturales más acalorados del país.

Este documento, dirigido tanto a la opinión pública como a las instituciones, sostiene que la ILP no solo atenta contra una expresión cultural con siglos de historia, sino que también infringe principios jurídicos fundamentales y la propia Constitución.

La respuesta del sector taurino no se ha hecho esperar. Representantes de diversas asociaciones subrayan que la tauromaquia trasciende lo meramente estético o pasajero, siendo considerada patrimonio cultural inmaterial y, por ende, amparada legalmente.

El mensaje es claro: “La cultura que pertenece a los pueblos no puede ser un instrumento de manipulación política”, haciendo alusión a lo que consideran un uso partidista de la sensibilidad hacia los animales para impulsar legislaciones restrictivas.

Jurisprudencia y legislación: una batalla de competencias

En el núcleo del conflicto se encuentra cómo encaja la Tauromaquia en el sistema constitucional español. La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, reconoce explícitamente la tauromaquia como patrimonio cultural, obligando a todas las administraciones públicas a protegerla, conservarla y promoverla. Esto crea un blindaje legal que complica su prohibición tanto a nivel nacional como autonómico.

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional se ve obligado a pronunciarse sobre el alcance de las competencias autonómicas en cuestiones culturales. El caso de Cataluña en 2010, donde se prohibieron las corridas de toros, marcó un precedente. En 2016, el alto tribunal anuló dicha prohibición por considerar que invadía competencias estatales sobre cultura. Casos similares han ocurrido en Baleares y Canarias, donde las decisiones judiciales han reafirmado el papel del Estado en salvaguardar manifestaciones culturales con relevancia nacional.

El sistema de distribución de competencias, establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, indica que el Estado posee competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural común. Las comunidades autónomas pueden regular aspectos organizativos y espectáculos públicos. Sin embargo, su capacidad para prohibir manifestaciones declaradas patrimonio cultural por el Estado está restringida por la doctrina del Tribunal Constitucional.

¿Quién decide sobre el patrimonio cultural?

La cuestión central no solo es jurídica; también toca aspectos de legitimidad social y política. ¿Puede una mayoría temporal, mediante una ILP, restringir el acceso a una manifestación cultural reconocida legalmente? ¿Hasta dónde llega la autonomía de las comunidades en la gestión de su patrimonio frente a la protección de bienes culturales considerados de interés general por la Constitución?

El debate se complica aún más cuando se recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara: las comunidades autónomas no pueden prohibir manifestaciones que son parte del patrimonio cultural común. La sentencia relacionada con Cataluña subrayó que su competencia en materia de espectáculos públicos no puede llegar al extremo de eliminar una manifestación cultural reconocida como patrimonio nacional.

Algunas comunidades han optado por regular los espectáculos taurinos, estableciendo restricciones vinculadas al bienestar animal o a cuestiones de seguridad, pero sin llegar a una prohibición total. Esta opción ha sido validada parcialmente por el Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a considerar otros valores y derechos protegidos siempre que no se comprometa esencialmente la protección del patrimonio cultural.

El papel de la sociedad y la oportunidad del sector

La polémica ha reavivado tanto a defensores como detractores de la tauromaquia. Para quienes forman parte del sector taurino, esta ILP supone una amenaza sin precedentes pero también una oportunidad para reivindicar su tradición. El comunicado emitido por la AIT es contundente: “Esta debe ser una ocasión para que el sector responda adecuadamente, asegurando que los ciudadanos puedan disfrutar de la Tauromaquia tal como lo establece la ley”.

Por otro lado, el movimiento animalista defiende con firmeza la legitimidad democrática detrás de esta ILP y considera imprescindible adaptar las leyes a las nuevas sensibilidades sociales. Para ellos, priorizar el bienestar animal debería prevalecer sobre cualquier consideración cultural; sin embargo, son conscientes del complejo panorama legal necesario para revertir una declaración estatal de patrimonio cultural.

Claves para entender el debate

La Tauromaquia cuenta con protección legal estatal como patrimonio cultural inmaterial.

cuenta con protección legal estatal como patrimonio cultural inmaterial. El Tribunal Constitucional ha anulado prohibiciones autonómicas, fortaleciendo así las competencias estatales en materia cultural.

ha anulado prohibiciones autonómicas, fortaleciendo así las competencias estatales en materia cultural. Las comunidades autónomas pueden regular pero no prohibir según lo dictado por jurisprudencia vigente.

La ILP antitaurina busca derogar esta ley protectora pero enfrenta un marco legal complicado.

En última instancia, esta disputa refleja las tensiones entre tradición y cambio; entre respeto hacia diferentes culturas y evolución social. El desenlace de este enfrentamiento legal y político marcará no solo el futuro inmediato de la tauromaquia sino también cómo se gestionará nuestro patrimonio cultural en España hoy día.