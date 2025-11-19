Fallece a los 85 años Álvaro Domecq, leyenda del rejoneo y baluarte del caballo andaluz

La madrugada del 18 de noviembre de 2025 será recordada en Jerez y en el ámbito taurino y ecuestre: Álvaro Domecq Romero ha fallecido a los 85 años en su ciudad natal, dejando un legado que es difícil de igualar.

Su partida, ocurrida en la tranquilidad de su hogar, rodeado de seres queridos, ha suscitado una profunda tristeza que se siente en Andalucía y en toda España.

Nacido en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940, Álvaro Domecq era hijo del legendario rejoneador y ganadero Álvaro Domecq y Díez, una figura clave en el toreo a caballo y en la cría de toros bravos.

Desde su infancia, Domecq Romero mostró una conexión especial con los caballos, creciendo entre labores del campo y festivales benéficos que forjaron su indómito carácter y su amor por el arte ecuestre.

Su debut ante el público tuvo lugar el 13 de septiembre de 1959 en la emblemática plaza de la Maestranza de Ronda.

Apenas un año después, tomó la alternativa en El Puerto de Santa María, apadrinado por su propio padre; este evento marcó el inicio de una carrera que se extendería hasta el 12 de octubre de 1985, fecha de su emotiva despedida en Jerez.

Durante más de veinticinco años, Domecq participó en más de 2.000 corridas a lo largo de España, Portugal, Francia y América Latina.

Se consolidó así como uno de los grandes renovadores del toreo a caballo en el siglo XX. Su estilo destacaba por la elegancia, la maestría y una conexión excepcional con sus caballos. Triunfó en plazas legendarias como Las Ventas, donde salió por la Puerta Grande en 1983. Además, formó parte del célebre cartel ‘Los cuatro jinetes de la apoteosis’ junto a los hermanos Peralta y José Samuel Lupi.

Ganadero, bodeguero y embajador del caballo andaluz

El arte del rejoneo no fue su única herencia familiar. Domecq tomó las riendas de la prestigiosa ganadería Torrestrella, símbolo tanto de bravura como de nobleza, convirtiéndose en un referente indiscutible dentro de la Ruta del Toro.

Su gestión se caracterizó por una búsqueda incesante de la excelencia y un profundo respeto a las tradiciones, lo que consolidó aún más la reputación del hierro e impulsó decisivamente el desarrollo del toreo en España.

Más allá del ruedo, Domecq era un apasionado del mundo ecuestre. En 1973 fundó la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, institución que ha formado a generaciones enteras de jinetes y ha proyectado el caballo andaluz a nivel internacional.

El espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”, creado por él mismo, llevó la belleza del arte ecuestre a escenarios globales, convirtiendo a Jerez en un verdadero epicentro cultural relacionado con los caballos.

Su faceta como bodeguero y su compromiso con la cultura local completan el retrato multifacético de un hombre entregado a sus raíces y tradiciones. En lo personal, contrajo matrimonio con Maribel Domecq Ybarra, formando parte así de una saga familiar que ha dejado huella en la historia reciente andaluza.

El impacto social y el reconocimiento público

La noticia sobre su fallecimiento ha provocado una avalancha de reacciones tanto en redes sociales como en medios informativos.

La alcaldesa jerezana María José García-Pelayo decretó luto oficial para el municipio y expresó: “Un día muy triste para Jerez. Hijo Predilecto de Jerez, Medalla de Andalucía, fundador de la Real Escuela… vamos a extrañar mucho a Álvaro Domecq Romero. Un abrazo para su familia. Descanse en paz”.

Antonio Sanz, Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz también hizo llegar sus condolencias: “Lamentamos profundamente la pérdida del jerezano Álvaro Domecq Romero; alma mater de Torrestrella y referente del rejoneo. Enviamos un afectuoso abrazo a su familia y a todos los que hoy sienten esta pérdida tan grande. DEP”.

La capilla ardiente se ha instalado en su domicilio para que amigos y familiares puedan despedirse con intimidad. Este miércoles a las once horas se celebrará una misa en la Catedral jerezana antes del entierro; un último adiós que reunirá figuras destacadas del mundo taurino, ecuestre e incluso social jerezano.

Un legado que trasciende generaciones

Álvaro Domecq Romero deja una huella imborrable tanto en el toreo como en el ámbito ecuestre.

Su dedicación inquebrantable ha marcado un hito importante para la equitación andaluza así como para la ganadería brava; su influencia se extiende más allá del territorio jerezano hacia todas aquellas personas vinculadas al arte tradicional andaluz. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, junto con la ganadería Torrestrella y el espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”, son reflejos palpables tanto de su pasión como también su compromiso profesional.

Su impacto se siente no solo entre los jinetes formados bajo su tutela sino también dentro del ámbito internacional donde brillan los caballos andaluces; esto contribuye al fortalecimiento cultural que han disfrutado varias generaciones gracias a él. Su legado está entrelazado con caballos, toros y viñas; es patrimonio común para todos aquellos que aman las tradiciones auténticas.