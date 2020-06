Denuncian a Tyson Fury por poner objetos en sus guantes para noquear a Deontay Wilder: “Le dejó una abolladura en la cabeza”

El británico Tyson Fury (31) se impuso, en un combate en el MGM Grand de Las Vegas, a su rival Deontay Wilder (34). Le propinó un contundente nocaut técnico en el séptimo asalto y le arrebató el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esto ocurrió en el pasado mes de febrero, pero semanas después el estadounidense activó la cláusula para una revancha que se celebrará a finales de 2020.

Desde entonces los dos púgiles han protagonizado varios cruces verbales en diferentes entrevistas y posteos de redes sociales, pero nunca se había escuchado tamaña acusación como la que esbozó Marsellos Wilder.

El hermano del púgil publicó un video acusando a Fury de algo inédito: «Los médicos descubrieron que mi hermano tiene una abolladura en el costado de la cabeza. Esto se debe a un objeto contundente golpeado contra su cabeza desde su última pelea. Ningún guante o puño pudo causar el daño».

GLOVEGATE 3.5 – Undeniable picture evidence Deontay Wilder’s left glove was tampered with in the first fight with Tyson Fury. [Boxing101] pic.twitter.com/t6HhO07nQO

— Boxing Kindgom (@BoxingKindgom14) June 29, 2020