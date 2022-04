Rubiales: «El comité ético nos propuso ir a Arabia Saudí para la Supercopa de España»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, habló públicamente en una rueda de prensa para aclarar sus conversaciones con el futbolista el Barcelona, Gerard Piqué, sobre la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí publicadas por El Confidencial en los últimos días. El futbolista catalán, dueño de la empresa Kosmos, ofreció un directo de Twitch abierto a los medios de comunicación para esclarecer lo ocurrido y, en este caso, ha ofrecido una convocatoria abierto a la prensa en la Ciudad de Fútbol de las Rozas.

“Tengo un enfado importante por la importancia que se le está dando a las falsedades antes que a la ilegalidad que han cometido sustrayendo mensajes de mi teléfono móvil”, declaró el presidente. Además, afirmó que el contrato ha cambiado: «Ese contrato ya no está operativo en la última asamblea del año 2020, teniendo una nueva relación de 10 años en Arabia Saudí con 40 millones de euros al año sin jugar allí, jugando en Andalucía. Este es el nuevo contrato vigente».

La federación tuvo otras opciones para disputar la Supercopa de España como Estados Unidos, Qatar, China, la India o algún país de África. En cuanto al reparto económico es «50% dependiendo de los equipos que participan y casi otro 50% para el fútbol español. Quién le paga a Kosmos es Arabia Saudí «.

«El comité ético nos propuso ir como una liga femenina el 8 de enero de 2019. Ustedes deberían sentirse orgullosos de que se haya creado una liga femenina Gracias a la RFEF. Antes de llegar la Supercopa, no había baños en los estadios para mujeres, eso lo consiguió la RFEF. Somos la federación más solidaria con el fútbol modesto».

«El contrato de Qatar es un acuerdo por 33 millones de euros que tenia que ser validado por un órgano en un tiempo y no lo validaron y eso lo conoce el periodista porque se lo explicamos. Vamos a exigir la rectificación de las noticias falsas».

«No hay ninguna operación que se parezca a esta. Los italianos fueron a una Supercopa a un partido por 7 millones de euros y nosotros hemos ido con 40 millones de euros».

«Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. En España hay dos modelos: el modelo que hay en la Liga, donde su presidente gana 3 millones y medio de euros, y que el salario fijo fuera menor y que el variable dependiera directamente de la gestión. Tengo una estructura salarial y me siento bien pagado. Antes de mi llegada la federación generaba 146 millones y ahora genera más de 400. Y eso ha sido un trabajo de mi equipo y mío. Yo no me merezco esto ni mi familia, pero también he contado con mucho confort. He recibido mensajes de apoyo y de indignación»

La Supercopa de España cambió su formato, jugando una final a doble partido, a realizarse en Arabia Saudí por un acuerdo económico de 24 millones de euros. Para tomar esa decisión fue vital el mes de marzo de 2019, llegando al acuerdo en septiembre.

El Confidencial publicó conversaciones entre el capitán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Esos audios comenzaron, según los que ha tenido acceso el diario digital, hace tres años cuando el máximo dirigente del fútbol español le confesaba al capitán del conjunto culé que si el Real Madrid se negaba «nos va a venir de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que el Camp Nou es el estadio con más capacidad, que el Barcelona es el campeón de Liga y que es el campeón o subcampeón de la Copa del Rey».

Estando el equipo blanco como tercer clasificado en la competición doméstica opinaba así sobre las opciones de que el club colchonero consiguiera levantar el torneo de la regularidad: «Dice Tomás que la Liga la va a ganar el Atlético de Madrid. Pobrecito…», acabando con una risa.