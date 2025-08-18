Decepcionante inicio de Liga del Atlético de Madrid al que remonta el Espanyol

Una pifia de salida.

Decepcionante.

El aroma de cambio flotaba sobre el Atlético de Madrid en este arranque de la temporada 2025/26.

Los colchoneros, renovados y con fichajes estelares como Julián Álvarez, llegaban al RCDE Stadium para enfrentarse al Espanyol, dispuestos a demostrar que la inversión y las promesas de verano podían traducirse en un golpe sobre la mesa en LaLiga.

Sin embargo, tras 90 minutos intensos, lo único que quedó claro es que el guion del Atlético sigue teniendo las mismas páginas: golazo inicial, ilusión desbordada y un desenlace amargo.

La tarde comenzó prometedora. Minuto 37, falta directa al borde del área y Julián Álvarez se encargó de ejecutar un disparo magistral que limpió la escuadra derecha de Marko Dmitrović, dejando boquiabiertos a propios y extraños.

El festejo, con la pelota bajo la camiseta, era una declaración de intenciones y también un guiño familiar para su esposa Emilia Ferrero y el hijo que ambos esperan.

Del éxtasis al desencanto: los pericos dan la vuelta

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, los ecos del golazo resuenan más como lamento que como celebración. El Atlético, pese a dominar la posesión y proponer un fútbol más vertical con cinco debutantes en el once inicial, se vio sorprendido por el empuje del Espanyol en el segundo tiempo. Los pericos olieron sangre tras una ocasión clarísima de Álvarez —que pudo sentenciar el partido— y no perdonaron.

En apenas ocho minutos fatídicos, Miguel Rubio (76’) y Pere Milla (84’) voltearon el marcador y desataron la locura entre los aficionados blanquiazules. El Espanyol aprovechó las dudas defensivas del Atlético y se llevó tres puntos que duelen más por lo simbólico que por lo clasificatorio.

El Cholo deja solo a Julián Álvarez

Las cámaras captaron la imagen: Simeone, fiel a su estilo indescifrable pero inmutable, dejó demasiado aislado a Julián Álvarez en punta durante largos tramos del partido. Los intentos de conectar con Almada o Giuliano Simeone se diluían ante el buen trabajo defensivo local. El argentino tuvo que fabricarse casi todas las jugadas de peligro por sí mismo y, aunque brilló con luz propia, resultó insuficiente ante la falta de apoyos efectivos en ataque.

El nuevo proyecto del Cholo parece seguir atrapado en viejos hábitos: solidez defensiva relativa, verticalidad sin pausa y escasa flexibilidad táctica cuando toca reaccionar. Las críticas no tardaron en llegar; medios como Marca titularon “La vida sigue igual”, subrayando el inmovilismo estratégico del técnico argentino incluso tras los fichajes millonarios.

Datos, contexto y pronóstico: ¿realmente hay cambio?

El Atlético alineó hasta cinco debutantes, buscando aire fresco tras una temporada anterior marcada por altibajos.

Julián Álvarez acumula ya tres goles de falta directa desde su llegada al club madrileño.

En este partido: Posesión: Atlético 56% Remates: Atlético 15 / Espanyol 10 Faltas: Espanyol 14 / Atlético 11



El resultado es un mazazo para las expectativas generadas. La plantilla parece más completa sobre el papel pero sigue mostrando carencias estructurales cuando los rivales presionan o remontan. La apuesta por jugadores jóvenes y polivalentes está ahí —Pablo Barrios apunta a indiscutible— pero falta cohesión táctica.

Pronóstico para próximas jornadas

Las casas de apuestas sitúan al Atlético como tercer favorito al título (por detrás de Real Madrid y Barcelona), pero advierten que si no mejora su capacidad para cerrar partidos, podría repetir fantasmas recientes. El siguiente encuentro será clave para medir si Simeone es capaz de ajustar el rumbo o si el “nuevo Atleti” acabará siendo una reedición del anterior.

Viñetas de una noche para recordar… o olvidar

celebró su gol recordando el inminente nacimiento de su primer hijo. Cinco debutantes colchoneros estrenaron camiseta… pero no fortuna.

Espanyol remontó con dos goles en menos de diez minutos.

Pablo Barrios jugó su primer partido oficial como titular esta temporada.

Los cánticos “Julián, Julián” resonaron más fuerte que nunca… hasta el segundo gol local.

Simeone sumó su derrota número 68 como técnico rojiblanco en Liga.

El último inicio liguero con derrota fue hace cuatro temporadas.

Pere Milla anotó su primer gol al Atlético desde su debut profesional.

El fútbol es así: cambia todo para que nada cambie. ¿Será capaz el Cholo Simeone de reescribir esta historia antes del próximo capítulo?