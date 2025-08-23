El torneo de fútbol ya juega en la economía

México se prepara para un Mundial multimillonario: 3.000 millones de dólares en juego

Con 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el torneo promete un impacto turístico y laboral sin precedentes, superando con creces la derrama de la Fórmula 1.