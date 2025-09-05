Cómo, dónde y cuándo ver el duelo entre Alcaraz y Djokovic en el US Open 2025

A veces el deporte regala citas imposibles de ignorar, de esas que paralizan a medio mundo y dan sentido a todo un calendario tenístico. El encuentro entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en las semifinales del US Open 2025 es, sin duda, uno de esos momentos. Dos generaciones frente a frente, dos estilos en constante evolución y la sensación de que, gane quien gane, la historia del tenis seguirá escribiéndose con letras doradas.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Nueva York se prepara para recibir uno de los partidos más esperados del año. Flushing Meadows bulle de expectación, las casas de apuestas echan humo y los aficionados buscan cómo y dónde ver el partido que puede definir no solo al finalista, sino también al futuro inmediato del tenis mundial.

Cuándo, cómo y dónde ver el Alcaraz vs Djokovic

La semifinal entre Alcaraz y Djokovic se disputará este viernes 5 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, en horario nocturno local, lo que sitúa el inicio del partido en torno a las 21:00 hora española peninsular. La retransmisión en España correrá a cargo de Eurosport, tanto en su canal de televisión como en su plataforma digital Eurosport Player, además de la cobertura habitual de DAZN, que mantiene los derechos de streaming para el torneo.

Para los más nostálgicos o los que prefieran la radio, Radio Marca y Cadena SER ofrecerán actualizaciones en directo y análisis post-partido. En Latinoamérica, ESPN y Star+ serán las opciones principales para seguir el encuentro, mientras que en Estados Unidos la señal será de ESPN y la plataforma ESPN+.

Queda claro: opciones para no perderse este choque hay de sobra. Lo difícil será contener los nervios y resistirse a la tentación de hacer algún pronóstico apresurado.

Antecedentes: historia reciente y rivalidad creciente

Aunque Alcaraz y Djokovic se han enfrentado ya en escenarios de máxima presión, sorprende saber que será la primera vez que ambos se midan en Nueva York, en el corazón del US Open. En sus duelos previos, la balanza ha oscilado entre la experiencia inabarcable de Novak y la frescura agresiva de Carlos, lo que ha dado lugar a partidos memorables.

El serbio llega con la vitola de leyenda viva, aún vigente en el top mundial y con la ambición intacta de sumar otro Grand Slam. Por su parte, el murciano ha demostrado este año una madurez táctica inusual para su edad, combinando potencia y precisión con una capacidad de sufrimiento que le ha valido victorias épicas en esta edición.

Pronósticos y apuestas: ¿quién parte como favorito?

Las casas de apuestas internacionales presentan cuotas ajustadísimas para este duelo. Si bien Djokovic suele partir como favorito en grandes citas por experiencia y capacidad de gestión emocional, el rendimiento de Alcaraz durante el torneo y su frescura en pista dura han equilibrado las predicciones.

En la mayoría de operadores, Djokovic se sitúa ligeramente por delante, con cuotas en torno a 1,80 por euro apostado.

Alcaraz, por su parte, oscila entre 2,00 y 2,20, lo que refleja la fe de muchos en su capacidad para doblegar al serbio en un escenario tan exigente.

Los analistas coinciden: será un choque a cinco sets, con alternativas constantes y la posibilidad de que los pequeños detalles —como el servicio o la gestión de los puntos de break— decidan el ganador. No faltan quienes apuntan a un posible tiebreak épico en el set definitivo, una tradición ya en este tipo de duelos.

¿Y la final femenina? Fechas, protagonistas y expectativas

Mientras el foco mediático se concentra en el duelo masculino, la final femenina del US Open 2025 ya tiene nombre propio. Las estadounidenses Coco Gauff y Madison Keys han superado a sus rivales en semifinales y se enfrentarán el sábado 6 de septiembre, en horario estelar.

La final femenina se disputará a partir de las 22:00 hora española.

Gauff parte con ligera ventaja en las apuestas, gracias a su regularidad durante el torneo y su capacidad para adaptarse a la presión local.

Ambas jugadoras representan la nueva ola del tenis estadounidense, con estilos muy diferentes: Keys apuesta por la agresividad desde el fondo de pista, mientras que Gauff combina velocidad y una defensa casi inexpugnable.

El US Open, entre la tradición y la revolución

El torneo de Nueva York siempre ha tenido algo especial. La atmósfera nocturna, el público ruidoso, la pista dura que no perdona despistes y la sensación de que, en cualquier momento, puede surgir una nueva leyenda. Este año, la expectación es máxima tanto en el cuadro masculino como en el femenino, y la posibilidad de ver nuevas caras en el palmarés mantiene enganchados a los aficionados.

Entre las curiosidades y datos de color de esta edición, destacan los siguientes:

Alcaraz nunca ha perdido un partido nocturno en el Arthur Ashe Stadium.

Djokovic suma ya 47 semifinales de Grand Slam, récord absoluto en la Era Abierta.

suma ya 47 semifinales de Grand Slam, récord absoluto en la Era Abierta. La última vez que dos estadounidenses disputaron la final femenina en Nueva York fue en 2017.

El US Open ha visto debutar a más de cinco tenistas menores de 20 años en el cuadro principal este año, lo que apunta a un cambio generacional imparable.

Los precios de las entradas para la semifinal Alcaraz-Djokovic han alcanzado cifras históricas, superando incluso las de algunas finales recientes.

En definitiva, Nueva York se convierte este fin de semana en el epicentro del tenis mundial, con duelos que prometen emociones, sorpresas y —cómo no— alguna que otra anécdota para la posteridad.