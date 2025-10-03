Djokovic lanza una bomba: “Los jugadores no estamos unidos y el calendario nos está destrozando”

El debate sobre la presión que ejerce el calendario del tenis en los jugadores de élite volvió a dispararse esta semana. Las múltiples lesiones registradas durante el torneo de Pekín y la inesperada renuncia de Carlos Alcaraz al Masters 1000 de Shanghái para descansar han puesto nuevamente en el ojo del huracán un sistema que parece estallar por sobrecarga.

Novak Djokovic, 38 años y dueño de 24 títulos de Grand Slam, levantó la voz desde Shanghái y no dejó lugar a dudas: “Hace más de 15 años yo hablaba de que necesitábamos unirnos y reorganizar el calendario. Es un asunto muy complejo, pero en este deporte individual no hay suficiente unión para impulsar los cambios necesarios”.

El actual número 2 del mundo arremetió contra la pasividad de sus colegas al asegurar que “los jugadores no están dedicando suficiente tiempo ni energía” para transformar un sistema que, según él, atenta contra el bienestar físico y mental de las figuras del circuito.

“Necesitamos que los jugadores top se arremanguen y se preocupen de verdad”, subrayó.

La crítica de Djokovic se suma a la de jóvenes campeones como Coco Gauff, Iga Swiatek y el propio Alcaraz, que en los últimos días calificaron de excesivo el número de torneos obligatorios en la temporada.

Djokovic regresará este viernes a la competencia en Shanghái, tras un parón de cuatro semanas, enfrentando al croata Marin Cilic (número 94 del ranking). Su última aparición fue en el US Open a inicios de septiembre, donde cayó en semifinales frente al propio Alcaraz.