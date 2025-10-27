Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Betis vs Atlético de Madrid de la 10ª jornada de Liga

Este lunes, 27 de octubre de 2025, Sevilla se convertirá en el centro neurálgico del fútbol español.

A las 21:00 horas, el Estadio Benito Villamarín será testigo del enfrentamiento entre dos equipos que aspiran a Europa. El Betis se medirá al Atlético de Madrid en un duelo que se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga, disponible exclusivamente para España.

Así que no hay excusas: sofá preparado, cena ligera lista y la televisión encendida, porque se anticipa una noche repleta de emociones en Heliópolis.

No será necesario buscar transmisiones ilegales ni perderse entre plataformas confusas. Este encuentro de la jornada 10 tiene su asiento asegurado en la principal cadena de pago del país. También habrá opciones para seguirlo por radio y aplicaciones móviles, pero seamos sinceros: un Betis-Atlético merece ser disfrutado en una pantalla grande.

El contexto: rachas, cuentas y la herencia del Clásico

Ambos equipos llegan empatados en la tabla con 16 puntos, luchando intensamente por la cuarta posición y, por ende, por un billete hacia la próxima Champions League. El Betis se presenta invicto desde finales de septiembre y disfruta de una racha admirable: cinco partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y dos empates. Su capacidad goleadora es notable en casa; de hecho, los dirigidos por Pellegrini han anotado dos o más goles en siete de sus últimos ocho encuentros tanto en Liga como en Europa League.

En cuanto al Atlético, sigue inmerso en su búsqueda constante de regularidad fuera del Metropolitano. Hasta ahora no ha logrado una victoria como visitante en Liga esta temporada (tres empates y una derrota), lo que ha afectado su moral tras el duro golpe recibido ante el Arsenal en Champions. Sin embargo, hay que destacar que los colchoneros han mostrado un rendimiento positivo en el torneo nacional si obviamos ese «accidente inglés»: llevan ocho jornadas sin perder en LaLiga y son un equipo sólido cuando se lo proponen.

Pero si hay algo que pesa sobre este encuentro es el efecto dominó del Clásico. La victoria del Real Madrid sobre el Barcelona ha alterado la parte alta de la clasificación y obliga a los rojiblancos a no fallar si quieren mantenerse cerca de los blancos y evitar ser alcanzados por el Barça. Un tropiezo en Sevilla obligaría a Simeone a replantear su camino hacia el título… una vez más.

Probables alineaciones: bajas, novedades y alguna sorpresa

Las lesiones siguen haciendo estragos, pero ambos entrenadores cuentan con buena parte de sus jugadores disponibles. En el Betis, Isco sigue siendo la gran ausencia debido a su lesión hasta mediados de noviembre. Pellegrini ha rotado efectivos en Europa y llega con un bloque fresco que invita a pensar en una alineación ofensiva y reconocible.

Posible once del Betis:

Pau López

Héctor Bellerín

Natan

Valentín Gómez

Junior Firpo

Sofyan Amrabat

Marc Roca

Antony

Pablo Fornals

Ez Abde

‘Cucho’ Hernández

En cuanto al Atlético, Johnny Cardoso es la única baja destacada. El Cholo ha insinuado que podría dar descanso a Griezmann e incluir a Álex Baena junto a Julián Álvarez para aportar energía al ataque. No perdamos de vista a Giuliano Simeone; podría ser una sorpresa interesante durante el partido.

Posible once del Atlético de Madrid:

Jan Oblak

Marcos Llorente

Le Normand

José María Giménez

David Hancko

Koke

Pablo Barrios

Giuliano Simeone

Nico González

Álex Baena

Julián Álvarez

Pronósticos, apuestas y cuotas: ¿Quién llega como favorito?

Los pronósticos apuntan a un encuentro equilibrado y lleno de goles. El empate es uno de los resultados más comunes entre las apuestas (cuota 3.60), aunque el Atlético aparece como favorito según muchas casas de apuestas, tal vez por su experiencia en partidos decisivos y el potencial ofensivo que poseen.

Principales mercados destacados:

Empate: cuota 3.60

Victoria del Atlético: cuota 2.50

Más de 2,5 goles: cuota 1.80

Ambos equipos marcan: cuota 1.62

Julián Álvarez marca en cualquier momento: cuota 2.60

Las tendencias recientes favorecen un espectáculo interesante: el Betis ha superado la barrera de los dos goles en tres de sus últimos cinco encuentros; mientras tanto, el Atlético lo ha hecho en cuatro ocasiones. Los expertos recomiendan apostar por «ambos marcan + over 2.5 goles», con Julián Álvarez como jugador clave: seis goles en nueve partidos evidencian su conexión especial con la portería verdiblanca.

Claves tácticas y morbo añadido

El Betis intentará dominar el balón buscando verticalidad mediante la velocidad de Abde y las llegadas sorpresivas de Fornals. Pellegrini apuesta por un juego combinativo acompañado de presión alta; sabe que al Atlético le cuesta llevar la iniciativa. La ausencia de Isco obliga al equipo local a encontrar nuevos creadores del juego, aunque su capacidad goleadora no está cuestionada.

Por su parte, el Atlético permanecerá fiel al estilo Simeone: solidez defensiva y letalidad al contraataque. La movilidad de Baena junto con las incorporaciones desde el centro del campo serán claves para generar peligro; además, Álvarez tiene esa habilidad especial para crear oportunidades donde parece no haber nada. No olvidemos los tiros libres; ahí es donde los rojiblancos suelen hacer daño mientras que el Betis ha mostrado algunas debilidades.

Y claro está, sobrevolando todo esto está la sombra del Clásico reciente. La victoria del Real Madrid deja poco margen para errores a los colchoneros. Un nuevo tropiezo lejos del Metropolitano volvería a abrir interrogantes sobre su fiabilidad.

Curiosidades del Betis vs Atlético de Madrid

El Betis solo ha caído derrotado una vez ante el Atlético como local en sus últimos cinco partidos ligueros.

Julián Álvarez ha encontrado portería tres veces en sus dos últimos choques contra los verdiblancos.

Esta temporada, el Atlético no ha logrado ganar fuera del Metropolitano: cuenta con tres empates y una derrota.

Pellegrini ha realizado rotaciones significativas entre su último partido europeo y este enfrentamiento.

Martínez Munuera será quien dirija las acciones del partido junto a Pulido Santana en VAR; ambos son conocidos por su firmeza y tendencia a mostrar tarjetas cuando se calienta el ambiente.

El Betis ha anotado dos o más goles durante siete de sus últimos ocho encuentros oficiales.

Ambos equipos llegan tras disputar competiciones europeas entre semana; esto añade un nivel extra de desgaste físico y mental.

En sus últimas salidas europeas, el Atlético ha encajado cinco goles; algo poco habitual bajo la dirección técnica actual.

Antoine Griezmann podría aguardar pacientemente su oportunidad desde el banquillo colchonero; sería un lujo contar con él durante los minutos finales.

El último encuentro entre Betis y Atlético celebrado en Sevilla terminó con victoria local envuelta en polémica arbitral; esto garantiza un ambiente eléctrico entre los aficionados.

La noche promete ser intensa e impredecible; quién sabe si nos sorprenderá algún giro digno de las mejores veladas ligueras. En definitiva, porque cuando juega el Villamarín hasta un empate puede tener sabor a triunfo… o desastre según quién vista cada camiseta.