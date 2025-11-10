Un golazo de Joao Neves en el 95’ tumba al Lyon y corona al PSG

Las noches de fútbol, como la vivida el 9 de noviembre de 2025, demuestran que la Ligue 1 aún puede ofrecer emociones dignas de los mejores thrillers.

El Paris Saint-Germain, lleno de bajas y con la presión de recuperar el primer puesto, logró una victoria en Lyon gracias a un cabezazo de Joao Neves en el minuto 95, evidenciando que este equipo, incluso sin varios de sus estrellas, sigue llevando el gen ganador grabado a fuego en su ADN.

El triunfo frente al Olympique Lyonnais (2-3) no solo devuelve al PSG la primera posición en la liga francesa, sino que también suma un nuevo capítulo memorable a la era Luis Enrique.

El técnico español tuvo que adaptarse ante las ausencias de Dembélé, Doué, Achraf y Nuno Mendes, pero volvió a confiar en un juego asociativo y en el dominio del balón, con Vitinha brillando como faro en el centro del campo.

Un partido cambiante y lleno de matices

El encuentro comenzó con el PSG tomando la iniciativa, aunque la primera ocasión clara fue para el local Mayulu, quien falló a puerta vacía. El primer golpe lo dio el joven Warren Zaïre-Emery, que aprovechó un pase de Vitinha para abrir la lata en el minuto 26 con un disparo seco, recordando involuntariamente los goles del lesionado Achraf Hakimi. Sin embargo, la alegría visitante no duró mucho: apenas cuatro minutos después, Afonso Moreira igualó tras desmarcarse con astucia ante la defensa parisina.

La respuesta del PSG fue rápida. Nuevamente Vitinha se hizo notar al recuperar un balón en la frontal para que Khvicha Kvaratskhelia anotara el 1-2 con un disparo cruzado, su primer tanto en Ligue 1 esta temporada. Lejos de rendirse, el Lyon estuvo cerca del empate antes del descanso cuando Tagliafico estrelló su remate contra el palo.

La segunda parte trajo aún más emociones para los pupilos de Luis Enrique. El equipo local salió decidido y encontró su recompensa al empatar a los cinco minutos gracias a una vaselina de Ainsley Maitland-Niles, quien se había convertido en delantero centro improvisado. El partido se tornó complicado, con ambos equipos midiendo fuerzas y los entrenadores moviendo piezas desde el banquillo.

El suspense, marca registrada del PSG

El PSG ha hecho del suspense su sello esta temporada y volvió a estar al borde del abismo. En los minutos finales, el Lyon intensificó su presión; sin embargo, la expulsión de Tagliafico en el 93’ por una tangana con Lee Kang-in resultó ser el punto de inflexión que necesitaban los parisinos. En el córner posterior ejecutado por Lee, apareció Joao Neves para cabecear al fondo de la red y desatar la locura entre los aficionados visitantes. Un auténtico zarpazo desesperado que recuerda quién es el rey de la Ligue 1.

Después del encuentro, Neves confesó que estos momentos son resultado del trabajo diario y que, pese a las presiones externas, el equipo nunca dejó de creer. “Lo importante es que gane el grupo; da igual quién marque”, afirmó el portugués, quien ya suma cuatro goles esta temporada.

Situación en la Ligue 1 y pronósticos

Con este triunfo, el PSG alcanza los 27 puntos tras 12 jornadas y supera por dos al Olympique de Marsella, que había presionado venciendo al Brest un día antes. En cambio, el Lyon cae hasta la séptima plaza, a siete puntos del liderato y con una sensación amarga tras haber tenido controlado el partido.

El calendario no ofrece tregua. Tras un parón internacional, el PSG deberá defender su liderato ante equipos como Lens y Estrasburgo. Mientras tanto, analistas se preguntan si la plantilla podrá soportar las exigencias de tres competiciones junto a una enfermería siempre repleta. Las casas de apuestas mantienen al PSG como claro favorito para llevarse el título; sin embargo, advierten que la irregularidad y las sorpresas siguen acechando en una Ligue 1 más abierta que nunca.

Un PSG camaleónico y un Lyon en busca de identidad

La victoria en Lyon resalta la capacidad adaptativa del PSG, que ha sabido mantenerse firme pese a las bajas y vaivenes durante esta temporada. Luis Enrique ha enfrentado críticas por sus rotaciones y su preferencia por mantener control sobre los partidos; no obstante, ha hallado aliados inesperados como Neves, Vitinha y Zaïre-Emery, quienes ayudan a mantener vivo ese pulso competitivo.

En cuanto al Lyon, sigue siendo un equipo caracterizado por sus extremos: capaz de competir con los grandes pero también vulnerable en momentos críticos. La expulsión de Tagliafico y los errores defensivos finales reflejan una temporada llena de altibajos donde aún les queda mucho camino por recorrer hacia esa ansiada consistencia.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

Joao Neves se ha convertido en el primer centrocampista del PSG desde 2018 que marca un gol decisivo fuera de casa en tiempo añadido.

El PSG ha acumulado diez puntos gracias a goles anotados durante los últimos diez minutos esta temporada; esto refuerza su fama como equipo "de siete vidas".

Vitinha tuvo participación directa en los tres goles parisinos y fue elegido MVP por parte de la prensa francesa.

tuvo participación directa en los tres goles parisinos y fue elegido MVP por parte de la prensa francesa. El Lyon solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros como local ante el PSG.

Luis Enrique ya ha alineado a 24 jugadores diferentes durante esta campaña; un récord para la Ligue 1 2025/26.

La última vez que el Lyon perdió ante su público por un gol marcado en descuento fue también frente al PSG en 2020.

Más de 45.000 espectadores siguieron este partido in situ mientras que otros 3.5 millones lo hicieron por televisión en Francia; cifras récord para esta temporada.

El PSG continúa escribiendo su leyenda dentro del fútbol francés entre emociones intensas y sin perder nunca esa sonrisa característica. Y parece claro que ni las bajas ni las decisiones arbitrales ni siquiera las manecillas del reloj pueden frenar este equipo tan tenaz e incansable.