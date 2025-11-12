Alcaraz vence por 6-7(2), 7-5 y 6-3 a un Fritz soberbio en las ATP Finals

En el Inalpi Arena de Turín, Carlos Alcaraz volvió a ofrecer una de esas noches que alimentan su leyenda.

En la jornada del martes 11 de noviembre de 2025, el murciano necesitó casi tres horas para vencer al mejor Taylor Fritz que se recuerda en un gran escenario, cerrando el marcador por 6-7(2), 7-5 y 6-3 tras un emocionante encuentro lleno de altibajos y calidad tenística.

Esta victoria coloca a Alcaraz al borde de las semifinales de las ATP Finals y a una victoria de asegurar, nuevamente, el codiciado número uno del mundo al final de la temporada.

El partido fue un compendio de lo que hace grande al tenis actual: potencia, astucia táctica y una resistencia mental que convierte cada punto en una pequeña batalla.

Fritz, sexto del mundo y líder en saques directos este año, mostró una versión casi imbatible, especialmente en el primer set, donde sus dos aces consecutivos en el tie-break parecían presagiar un asalto al trono del grupo.

Sin embargo, Alcaraz, fiel a su esencia de luchador, logró resistir los embates del estadounidense y buscarle las cosquillas en los momentos decisivos.

De menos a más: el arte de la remontada

La primera manga fue una exhibición de nervios firmes y precisión milimétrica. Ambos jugadores intercambiaron roturas en la mitad del set, decidiéndose todo en un desempate donde el español cometió varios errores no forzados. Fritz, con esa aura de jugador inspirado, no perdonó y se llevó el set con autoridad.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza a Alcaraz es su capacidad para adaptarse sobre la marcha. El segundo parcial fue un duelo sin tregua, donde cada saque era un acto de supervivencia. Fritz tuvo dos oportunidades de break en el eterno sexto juego (14 minutos y ocho deuces), pero no logró concretar ninguna. Fue el murciano quien, con la sangre fría propia de los elegidos, aprovechó su única oportunidad al resto en el undécimo juego para igualar la contienda. El grito de alivio tras cerrar ese set fue solo el preludio de lo que estaba por venir.

En la tercera manga, Alcaraz aceleró y rompió el saque de Fritz en el quinto juego, aprovechando los primeros síntomas de cansancio del californiano. Desde ese momento hasta el final, el español impuso su estilo con un tenis agresivo y variado, sellando una victoria que podría significar su pase directo a las semifinales y, lo que es casi más relevante, afianzar su liderato en el ranking ATP para 2025.

Con esta victoria bajo el brazo, Alcaraz lidera en solitario el Grupo Jimmy Connors (2-0) y llega a la última jornada dependiendo solo de sí mismo para alcanzar su doble objetivo: certificar su pase a semifinales y mantener el número uno del mundo. El jueves se medirá contra Lorenzo Musetti, un rival complicado pero que sobre el papel no debería ser un obstáculo insuperable para el murciano. Las casas de apuestas ya sitúan a Alcaraz como claro favorito para este duelo, con cuotas cercanas a 1.20 por su victoria; mientras tanto, Musetti llega tras vencer a De Miñaur buscando dar la sorpresa en casa.

El morbo añadido es que si Alcaraz triunfa, evitaría cruzarse con Jannik Sinner hasta una hipotética final. Esto le permitiría soñar con un título que aún se le escapa y consolidar aún más su dominio en el circuito.

Contexto, antecedentes y pronóstico

La victoria sobre Fritz marca la quinta entre ambos jugadores y es significativa porque representa la segunda sobre pista rápida cubierta; superficie que tradicionalmente favorece al estadounidense. Con 69 triunfos esta temporada y un balance de 5-4 en partidos disputados durante las ATP Finals, Alcaraz sigue rompiendo barreras: nunca antes había conseguido remontar un partido en este torneo tras perder el primer set.

El crecimiento mental del español es evidente. En la Laver Cup de septiembre pasado, Fritz logró encontrar sus debilidades; sin embargo, en Turín todo fue diferente. El saque de Alcaraz ha ganado contundencia y regularidad; esto le permite dominar los puntos desde su servicio e implementar su arsenal ganador cuando más lo necesita.

Las estadísticas también son favorables para este joven murciano: se ha convertido en el segundo jugador nacido en la década del 2000 en alcanzar 50 victorias ante rivales Top 10; solo Sinner (55) está por delante. Si logra superar a Musetti, asegurará su puesto como número uno independientemente del resultado que obtenga después.

El factor Sinner y el futuro inmediato

En este escenario también juega Jannik Sinner, quien sigue muy cerca en la clasificación y podría convertirse en uno de los principales rivales para Alcaraz por dominar el tenis mundial durante los próximos años. Evitarlo hasta una posible final sería estratégicamente valioso tanto física como psicológicamente. Las sensaciones desde Turín invitan al optimismo: Alcaraz ha aprendido a gestionar mejor sus energías y sincronizar sus ataques; dos aspectos que le han dado problemas anteriormente.

El jueves promete ser una jornada llena de tensión pero también repleta de oportunidades para el tenis español; vuelve a mirar hacia adelante con la ilusión propia quien sabe que aún queda mucho por escribir.