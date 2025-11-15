Cuándo, dónde y cómo ver por TV el partido entre Alcaraz y Sinner de las ATP Finals

Tras recoger el trofeo como No. 1 de 2025, ¿se puede pedir algo más a un inolvidable año?

Si… ganar además las Nitto ATP Finals.

Y eso intentará Carlos Alcaraz este domingo.

En Turín, el 15 de noviembre de 2025, Alcaraz volvió a demostrar que el tenis contemporáneo es una exhibición de fuerza y precisión.

El español se impuso a Felix Auger-Aliassime con una contundencia que dejó claro por qué ocupa el primer lugar en el ranking mundial.

En las semifinales de las ATP Finals, Alcaraz no dio tregua a su oponente y se aseguró un lugar en la gran final tras un partido dominado por sus potentes golpes y una mentalidad competitiva que parece inquebrantable.

La pista dura de Turín fue testigo de un enfrentamiento donde Alcaraz, número uno del mundo, estableció su dominio desde el primer set.

Auger-Aliassime, que venía de eliminar a Zverev en un emocionante duelo, apenas pudo contener los potentes golpes de fondo y la agresividad del español.

El marcador final reflejó la superioridad de Alcaraz, quien cerró el encuentro en dos sets, mostrando una capacidad física y táctica que recuerda a los grandes campeones del circuito.

El cara a cara Alcaraz – Sinner: una rivalidad de altura

La final del domingo enfrentará a Carlos Alcaraz con Jannik Sinner, una de las rivalidades más emocionantes y prometedoras del tenis actual.

El italiano, ídolo local y número dos del mundo, intentará aprovechar el apoyo del público en Turín para arrebatarle la corona a Alcaraz.

Ambos tenistas han protagonizado encuentros memorables en los últimos años, alternando victorias y derrotas y elevando el nivel del tenis europeo.

Las estadísticas previas favorecen levemente a Alcaraz, aunque Sinner llega en un momento dulce tras superar a De Minaur en semifinales.

La tensión competitiva entre ambos ha ido creciendo con cada enfrentamiento, presentando estilos muy distintos: la potencia e improvisación del español frente a la regularidad y serenidad del italiano.

En las redes sociales, la expectación es palpable y la atmósfera recuerda a las mejores épocas de la rivalidad Federer-Nadal, aunque con un toque fresco e irreverente.

Pronósticos: ¿quién es el favorito para la final?

A pocas horas del choque decisivo, las casas de apuestas colocan a Carlos Alcaraz como ligero favorito, aunque con cuotas bastante equilibradas.

Se anticipa un partido largo, posiblemente a tres sets, donde cada error puede resultar costoso. Los analistas subrayan la habilidad de Alcaraz para generar puntos decisivos en momentos críticos; sin embargo, advierten que Sinner, respaldado por su público italiano, podría dar la campanada.

Alcaraz: cuota media de 1.75

Sinner: cuota media de 2.05

El pronóstico inclina hacia un encuentro lleno de intercambios intensos, donde ambos jugadores disputarán cada punto como si fuera el último.

Hay consenso en que el desenlace puede depender de pequeños detalles: el servicio de Sinner y el juego desde el fondo de cancha de Alcaraz serán claves.

Cuándo, dónde y cómo ver la final en España

La final de las Nitto ATP Finals 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este domingo 16 de noviembre en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

El partido está programado en el segundo turno, después de la final de dobles, por lo que comenzará no antes de las 18:00 horas (hora de España, CET).

En España, podrás verlo en directo por televisión y online a través de Movistar Plus+ (paquete Deportes+), específicamente en el dial 7 o en #Vamos. También está disponible en streaming vía la app de Movistar Plus+.

El partido será retransmitido en directo por Movistar+ Deportes, además de poder seguirse online mediante la plataforma oficial de streaming de la ATP.

Para aquellos aficionados más tecnológicos existen alternativas en aplicaciones móviles y sitios web deportivos especializados que ofrecerán señal directa junto con estadísticas al instante.

Para quienes prefieran seguirlo por radio, varias emisoras nacionales ofrecerán seguimiento minuto a minuto con comentarios en directo e entrevistas exclusivas desde la pista. Y no podía faltar; en redes sociales se espera una batalla dialéctica entre los seguidores de ambos tenistas tan intensa como el propio partido.

Más allá de la pista

Carlos Alcaraz es el primer español que alcanza la final de las ATP Finals desde Rafael Nadal en 2020.

es el primer español que alcanza la final de las ATP Finals desde Rafael Nadal en 2020. Jannik Sinner podría convertirse en el primer italiano campeón del torneo en toda su historia.

podría convertirse en el primer italiano campeón del torneo en toda su historia. El último enfrentamiento entre ambos sobre pista dura culminó con victoria para Sinner tras tres sets.

Alcaraz ha conseguido ganar el 89% de sus puntos con primer servicio durante este torneo.

Por su parte, Sinner lidera los puntos ganados al resto durante las ATP Finals.

Se estima que el partido será seguido en más de 180 países con una audiencia televisiva superior a los 15 millones.

Ambos jugadores tienen menos de 24 años, lo que resalta un notable relevo generacional dentro del tenis mundial.

El ganador del torneo no solo obtendrá el trofeo sino también un premio económico superior a los 2 millones de dólares.

El domingo, Turín será escenario de una batalla repleta de juventud, talento y ambición. Y lo cierto es que queda por ver quién se proclamará nuevo rey… si será Alcaraz o Sinner.