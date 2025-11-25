A Xabi Alonso le huele el culo a pólvora: si el Real Madrid no gana este miércoles al Olympiakos, Florentino lo echa

Le huele el culo a pólvora.

En Valdebebas, la tensión se respira en el aire. Hasta los más optimistas han guardado sus bromas.

Xabi Alonso, quien llegó con la promesa de devolver la gloria europea al club blanco, se juega más que tres puntos ante el Olympiacos: su puesto.

La posibilidad de destitución si no logra ganar se siente como un eco ensordecedor, que ni los silencios de la directiva pueden acallar.

Habrá que esperar para ver si con todo este ambiente cargado y mucho en juego, el Real Madrid logra reencontrarse con la victoria o si este miércoles, 26 de noviembre de 2025, quedará grabado como aquel día en que Florentino Pérez perdió definitivamente su paciencia.

¿Qué ha llevado al club a esta situación?

El Real Madrid ha caído en una espiral preocupante: tres encuentros sin conseguir una victoria, un empate frente al Elche que dejó más preguntas que respuestas y una derrota abultada en Anfield que pesa como una carga. En el vestuario, los gestos reflejan desconexión y frialdad hacia el cuerpo técnico. El equipo, lejos del nivel de excelencia habitual, parece haber perdido ese espíritu competitivo que siempre lo ha distinguido.

Los murmullos que circulan por los pasillos del Bernabéu sugieren un desgaste entre algunos jugadores clave y Xabi Alonso. El entrenador vasco ha tomado decisiones controvertidas, como dejar a Vinicius, Valverde y Camavinga en el banquillo durante el partido contra Elche, lo que ha alimentado la percepción de falta de conexión interna. La gestión del vestuario se ha convertido en el talón de Aquiles del proyecto.

Una Champions que podría definir su futuro

El encuentro en el estadio Georgios Karaiskakis es vital no solo por lo que representa en la clasificación de la Champions, sino porque una derrota podría dejar al Madrid fuera del Top 8 y a Xabi Alonso sin su puesto. La situación es tan crítica que se ha decidido no entrenar sobre el césped griego, repitiendo un método ya utilizado antes de caer ante Liverpool. ¿Superstición o simple rutina? Nadie tiene claro qué pensar, pero esta decisión no ha sido bien recibida por todos dentro del club.

Las casas de apuestas están al tanto del morbo alrededor del partido. Las cuotas para un triunfo madridista se sitúan en 1,85, mientras que el empate o la victoria local tienen mejores pagos, reflejando así el nerviosismo y la falta de confianza actual entre los aficionados. Los medios deportivos están listos para cubrir lo que podría ser una catástrofe anunciada; saben bien que en la capital, la paciencia es efímera.

Un vestuario al borde del colapso

El Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso no solo está perdiendo partidos; también está perdiendo sensaciones. Se nota una desconexión palpable entre el cuerpo técnico y los jugadores. Gestos como la falta de celebración tras los goles o miradas ausentes hacia el banquillo dejan entrever la distancia existente. Aunque algunos miembros del vestuario admiten que no toda la culpa recae sobre el entrenador —ya que problemas similares surgieron con Ancelotti—, las tensiones son innegables.

El desafío para Xabi Alonso es monumental: debe recuperar tanto su autoridad como la confianza dentro de un vestuario lleno de egos. La exigencia física y táctica impuesta por él a través de entrenamientos intensivos y metodologías modernas choca con las rutinas de algunos veteranos no acostumbrados a cambios bruscos. Mientras tanto, la directiva sostiene su apoyo oficial, pero cada resultado adverso va minando esa confianza.

Lesiones, cambios y decisiones impopulares

Las lesiones han afectado gravemente a la solidez defensiva del equipo. Las ausencias de Carvajal, Alaba y Militão han obligado a recurrir a fichajes recientes y soluciones improvisadas sin lograr la estabilidad necesaria. Aunque Rüdiger y Tchouaméni están volviendo poco a poco, aún hay dudas sobre si estarán al cien por cien para este crucial encuentro.

Xabi Alonso ha intentado revolucionar su alineación con rotaciones y cambios tácticos, pero hasta ahora no ha encontrado la fórmula correcta. Sus experimentos —como ajustar su esquema durante las semifinales del Mundial de Clubes o hacer suplencias inesperadas— han generado incomodidad e incertidumbre tanto entre los jugadores como entre los seguidores.

El Olympiacos, un rival histórico complicado

Y por si fuera poco, las circunstancias no invitan al optimismo: el Madrid nunca ha conseguido vencer al Olympiacos en Grecia. La atmósfera hostil del Karaiskakis junto con la presión del público convierten este encuentro en una verdadera prueba para los blancos. Aunque el equipo heleno no está pasando por su mejor momento, siempre se motiva ante rivales tan importantes y buscará sacar provecho de las debilidades actuales del Madrid.

¿Hay un relevo a la vista?

Los rumores sobre una posible destitución de Xabi Alonso si no logra ganar en Atenas son cada vez más persistentes. Aunque hay algunos nombres que asoman como posibles sustitutos, desde la directiva insisten en mantener su confianza total en él. Sin embargo, nadie se atreve a garantizar que continuará si los resultados no son favorables. El fútbol es implacable; no entiende de proyectos a largo plazo cuando hay urgencias inmediatas.