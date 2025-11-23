El Real Madrid tropieza en Elche y deja a Xabi Alonso retratado

El Martínez Valero fue escenario de una noche incómoda para el Real Madrid y, sobre todo, para Xabi Alonso. El empate 2-2 ante el combativo Elche de Eder Sarabia no solo recorta la ventaja blanca en la clasificación, sino que abre una grieta de dudas en torno a las ideas del técnico donostiarra.

Los goles tuvieron una carga simbólica que dolió más que el propio resultado: Aleix Febas y Álvaro Rodríguez, dos ex canteranos madridistas, fueron los verdugos de un equipo sin alma, sin ritmo y sin rumbo. Courtois, una vez más, salvó los muebles con tres intervenciones monumentales en la primera mitad, pero ni siquiera su figura pudo tapar el desorden y la confusión que emanaban desde el banquillo.

Xabi y su experimento fallido

Cuesta entender qué pretendía Xabi. Sorprendió a todos colocando a Fran García de extremo izquierdo y dejando a Vinicius en el banquillo. La apuesta, arriesgada y difícil de justificar, se desmoronó enseguida. El Real Madrid aparecía desubicado, sin profundidad ya merced de un Elche valiente que olió sangre desde el primer minuto.

A los 57 minutos, con el marcador en contra, el entrenador rectificó: retiró a Fran, Ceballos y Rodrygo para dar entrada a Vinicius, Camavinga y Valverde. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y ni siquiera el empate de Huijsen, a balón parado, sirvió para maquillar la sensación de derrumbe táctico.

Courtois, otra vez el salvador

El portero belga volvió a sostener al Madrid. Tres paradas de las que marcan campeonatos —o los salvan— evitaron que el desastre fuera completo. Sin él, la derrota habría sido inapelable. Febas lo batió con un disparo inapelable, pero el resto de la noche fue testigo del apagón colectivo de un equipo que vive más de su escudo que de su juego.

La sonrisa de Vinicius, el gesto de la noche

Cuarta suplencia del brasileño en lo que va de temporada. Xabi quiso dar descanso a su estrella tras la fecha FIFA, pero terminó recurriendo a él como último recurso. Entró con el gesto alegre, aunque su fútbol no logró alterar el desenlace. Falló una clara, y poco más.

El Real Madrid se marcha de Elche con un punto y muchas preguntas. La más incómoda flota en el aire: ¿cuánto crédito le queda a Xabi Alonso?