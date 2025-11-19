Cristiano Ronaldo deslumbra en la Casa Blanca en la cena de gala de Donald Trump

La noche del martes 19 de noviembre de 2025 quedará grabada en la memoria de la Casa Blanca por el resplandor de las estrellas que asistieron a la cena de gala organizada por Donald Trump en honor al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Entre los distinguidos invitados, brilló con luz propia Cristiano Ronaldo, el futbolista portugués que juega en el Al-Nassr, un verdadero símbolo global que trasciende lo meramente deportivo.

En un entorno donde se entrelazaron política, negocios y celebridades, la velada reunió a personalidades como Elon Musk y Tim Cook, máximos responsables de Tesla y Apple, respectivamente, además de la primera dama Melania Trump. Sin embargo, fue la llegada de Cristiano la que acaparó todas las miradas.

Su magnetismo fue innegable, especialmente considerando que llevaba más de diez años sin poner un pie en Estados Unidos, tras un prolongado periodo alejado del país por motivos personales y legales.

La cena, celebrada en el Salón Este de la residencia presidencial, no fue simplemente un acto protocolario. Trump, con su estilo característico que combina diplomacia y autopromoción, no dudó en presumir ante los dignatarios y su propio hijo Barron, fanático declarado del futbolista. “Ahora que Cristiano está aquí, creo que mi hijo me respeta un poco más”, bromeó el presidente entre risas y aplausos.

Detrás de esta visita se esconden intereses geopolíticos y económicos. Arabia Saudí, que será sede del Mundial de 2034, busca mejorar su imagen internacional tras años de aislamiento diplomático. La participación de Ronaldo en la delegación saudí refuerza el compromiso del país con el fútbol como herramienta de influencia global. El portugués, con su contrato en el Al-Nassr, se ha convertido en el embajador principal de la Liga Saudí alrededor del mundo.

La fortuna de Cristiano: cifras mareantes y negocios globales

Hablar sobre Cristiano Ronaldo es hablar sobre una inmensa fortuna. El jugador cuenta con un patrimonio estimado entre 1.2 y 2 mil millones de dólares, según cálculos realizados por Forbes y otros medios financieros. Esta cifra lo establece como el futbolista más adinerado en la historia del deporte, superando incluso a su eterno contrincante Lionel Messi, convirtiéndose así en un referente tanto dentro como fuera del campo.

Las claves detrás de su imperio financiero son varias:

Salario futbolístico: En su paso por el Al-Nassr percibe entre 200 y 230 millones de dólares anuales, un récord absoluto en el deporte profesional.

En su paso por el Al-Nassr percibe entre 200 y 230 millones de dólares anuales, un récord absoluto en el deporte profesional. Patrocinios y contratos publicitarios: Mantiene contratos vitalicios con Nike , valorados por encima de los 1.000 millones de dólares, además de acuerdos con marcas como Herbalife y Tag Heuer.

Mantiene contratos vitalicios con , valorados por encima de los 1.000 millones de dólares, además de acuerdos con marcas como Herbalife y Tag Heuer. Negocios propios: Su marca incluye hoteles Pestana CR7, gimnasios, restaurantes e incluso una productora cinematográfica que ya ha lanzado varias películas.

Su marca incluye hoteles Pestana CR7, gimnasios, restaurantes e incluso una productora cinematográfica que ya ha lanzado varias películas. Inversiones: Tiene participaciones en proyectos inmobiliarios, tecnología e incluso empresas dedicadas a la realidad aumentada.

Tiene participaciones en proyectos inmobiliarios, tecnología e incluso empresas dedicadas a la realidad aumentada. Redes sociales: Suma casi 1.000 millones de seguidores en distintas plataformas digitales y posee un canal de YouTube con más de 75 millones de suscriptores; esto amplifica sus ingresos por imagen y publicidad.

Este año, tras conquistar la Nations League con Portugal, Ronaldo sumó varios ceros a su cuenta bancaria gracias a ingresos directos por el torneo que superan los 11 millones de dólares, además de bonificaciones por rendimiento.

Humor, política y fútbol

El ambiente dentro de la Casa Blanca fue todo menos monótono. La mezcla de intereses diversos, los elogios cruzados y las anécdotas personales propiciaron momentos cargados de humor e incluso cierto escepticismo sobre cómo estas figuras pueden realmente influir en el mundo. Ronaldo había declarado previamente su deseo de hablar con Trump sobre “la paz global”, siendo recibido como alguien capaz de impactar más allá del deporte.

Trump aprovechó para contar cómo la presencia del futbolista había elevado su prestigio ante Barron; muchos interpretaron esto como una muestra clara del fervor que despierta Cristiano incluso entre las élites más exclusivas.

Cristiano Ronaldo no había pisado suelo estadounidense desde 2014 debido a una antigua acusación legal proveniente del año 2009 en Las Vegas que nunca llegó a juicio.

no había pisado suelo estadounidense desde 2014 debido a una antigua acusación legal proveniente del año 2009 en Las Vegas que nunca llegó a juicio. Su contrato con Al-Nassr no solo incluye salario; también contempla participación accionarial en el club y derechos globales sobre su imagen.

Barron Trump , hijo del presidente estadounidense, es un admirador confeso del futbolista; quedó “impresionado” tras conocerlo personalmente.

, hijo del presidente estadounidense, es un admirador confeso del futbolista; quedó “impresionado” tras conocerlo personalmente. Arabia Saudí se prepara para albergar la Copa del Mundo 2034; Cristiano se posiciona como uno de sus principales promotores internacionales.

La fortuna acumulada por Ronaldo supera incluso los patrimonios combinados de numerosos deportistas y empresarios; solo durante este año sus ingresos han superado los 275 millones de dólares.

Su acuerdo económico con Georgina Rodríguez contempla una pensión mensual superior a los 100.000 dólares junto a una mansión en Madrid si llegaran a separarse.

contempla una pensión mensual superior a los 100.000 dólares junto a una mansión en Madrid si llegaran a separarse. Es el único futbolista que ha participado en seis ediciones diferentes del Mundial; se prepara para su sexta aparición programada para 2026.

Además invierte en porcelana, tecnología vestible e incluso estudios cinematográficos mientras diversifica su imperio financiero.

Durante la cena se sentó cerca de figuras como Elon Musk y Tim Cook , dejando claro que el fútbol es solo una parte más pequeña dentro de su vasto universo influyente.

y , dejando claro que el fútbol es solo una parte más pequeña dentro de su vasto universo influyente. En su despacho presidencial Trump guarda una copia dorada del trofeo FIFA obsequiada por Gianni Infantino, presidente del organismo internacional .

En esta noche donde convergieron fútbol, política y negocios, Cristiano Ronaldo demostró nuevamente que su impacto va mucho más allá del terreno deportivo: se ha convertido ya en una pieza clave dentro del tablero global.