Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Girona vs Real Madrid de la Jornada XIV de Liga

La jornada 14 de LaLiga se desarrolla entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre de 2025.

Este es uno de esos fines de semana en los que el fútbol español despliega toda su competitividad.

El Getafe y el Elche dieron inicio a la jornada el viernes, en un partido sin brillo que acabó con un 1-0 favorable a los azulones.

Sin embargo, la verdadera contienda por el liderato comenzó este sábado 29 de noviembre, cuando el FC Barcelona se enfrente al Deportivo Alavés en el Estadi Olímpic Lluís Companys a las 16:15 horas (hora peninsular).

FC Barcelona 2-1 Deportivo Alavés

Camp Nou, 21:00 h | 78.341 espectadores

Goles:

1-0 Ferran Torres (12′) – centro de Lamine Yamal

1-1 Asier Villalibre (28′) – cabezazo a saque de esquina

2-1 Lewandowski (67′) – penalti

El Barça sumó tres puntos importantes y ocupa temporalmente el liderato con 35 puntos. El equipo de Hansi Flick dominó la posesión (64%) y generó 14 remates (6 a puerta), pero volvió a sufrir más de lo esperado ante un Alavés ordenado y valiente. Lamine Yamal fue el mejor del partido: asistencia y constante peligro por derecha. Con esta victoria, los culés llevan 11 victorias, 2 empates y 1 derrota en liga.

Atlético de Madrid 2-1 Real Oviedo

Cívitas Metropolitano, 18:30 h | 64.892 espectadores

Goles:

1-0 Julián Álvarez (8′) – asistencia de Griezmann

1-1 Borja Bastón (35′)

2-1 Álvaro Morata (52′) – disparo desde fuera del área

El Atlético remontó en la segunda parte y se coloca tercero con 28 puntos, a 7 del Barcelona y a 2 del Real Madrid (que juega mañana). Simeone apostó por la dupla Julián Álvarez-Morata desde el inicio y funcionó. El Oviedo plantó cara y tuvo opciones hasta el final, pero Oblak salvó un mano a mano clave en el 88′. Los colchoneros encadenan 4 victorias seguidas en casa.

Resumen rápido del sábado:

Barcelona: 35 pts (1º)

Atlético: 28 pts (3º)

Ambos cumplen, ganan por la mínima y siguen en la pelea por el título.

La prueba del domingo para Real Madrid.

Sin embargo, todo apunta a que el verdadero espectáculo tendrá lugar a las 21:00 horas en el Estadio Montilivi de Girona.

Allí se enfrentarán el Real Madrid y los locales en un partido que podría marcar un punto decisivo en la temporada. Los blancos llegan como líderes tras romper su mala racha con una victoria frente al Olympiacos (3-4), pero deben lidiar con la presión constante ejercida por sus rivales más cercanos.

El Barcelona está a un punto; el Villarreal, a tres; y el Atlético, a cuatro, todos esperando cualquier tropiezo madridista que podría ser más probable dada la carga del calendario que enfrenta el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Por su parte, el Girona, tras dos temporadas brillantes donde pelearon por competiciones europeas, ahora lucha por evitar caer al descenso. Este contraste añade un matiz especial al encuentro, más allá de los simples puntos.

Dónde seguir los partidos de los grandes

El enfrentamiento entre Girona y Real Madrid, también programado para este domingo a las 21:00 horas.

Este choque será retransmitido por canales como Movistar LaLiga, DAZN, y contará con cobertura abierta gracias a plataformas como TVE y nuevamente GOL Play, lo cual garantiza una gran accesibilidad para todos los aficionados interesados. Este partido ha sido catalogado como un derbi catalán crítico para las aspiraciones madridistas y recibirá atención mediática especial dada su relevancia.

Un contexto lleno de tensión

La llegada de esta jornada 14 es especialmente significativa durante una fase tensa del campeonato. Los equipos comienzan a mostrar su verdadero potencial competitivo después de haber disputado más de un tercio del torneo.

El Barcelona necesita urgentemente recuperar la confianza tras su reciente humillación europea; mientras tanto, aunque lidera la clasificación, cualquier tropiezo del Real Madrid podría ser aprovechado rápidamente por sus rivales cercanos. Por otro lado, el Atlético busca aprovechar su renovada energía tras esa remontada épica europea.

Aparte del interés generado por los tres grandes clubes españoles, esta jornada ofrece otros encuentros atractivos. El duelo entre Levante y Athletic, programado para este sábado 29 a las 18:30; la confrontación entre la Real Sociedad y Villarreal, prevista para domingo 30 a las 14:00; además del derbi sevillano entre Sevilla y Real Betis a las 16:15; así como Celta contra Espanyol a las 18:30 completan un emocionante fin de semana futbolístico. El lunes cerrará esta jornada con Rayo Vallecano vs. Valencia a las 21:00 horas; permitiendo así que todos tengan oportunidad suficiente para disputar sus encuentros sin prisas ni aglomeraciones innecesarias.

Datos interesantes sobre los protagonistas