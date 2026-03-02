Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Real Madrid vs Getafe de esta jornada de Liga

El Real Madrid se prepara para un encuentro crucial ante el Getafe en la jornada 26 de LaLiga, justo cuando el Barcelona ha tomado la delantera tras su triunfo contra el Villarreal. Tras caer 2-1 en Pamplona ante el Osasuna la semana pasada, los blancos necesitan recuperar terreno. Sin embargo, su reciente clasificación a octavos de Champions frente al Benfica les brinda algo de alivio. Hoy, lunes 2 de marzo de 2026, a las 21:00 horas (hora de Madrid), el Bernabéu será testigo de un choque donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa intentarán retomar el camino hacia el título. Por su parte, el Getafe, que llega tras perder 1-0 ante el Sevilla, anhela alejarse de la zona de descenso, aunque históricamente se ha mostrado como un rival complicado en el coloso blanco.

Sin la presencia de Kylian Mbappé, que se recupera de una lesión en la rodilla y estará fuera tres semanas, el ataque del Madrid recaerá sobre Vinícius Júnior y el prometedor Gonzalo García, quien ya ha demostrado su capacidad goleadora en sus apariciones y podría desempeñar un rol como falso nueve. En defensa, las bajas de Militao, Asencio y Huijsen obligan a una pareja improvisada con David Alaba y Antonio Rüdiger en el centro, mientras que se espera que Trent Alexander-Arnold o Dani Carvajal ocupen el lateral derecho y que Álvaro Carreras lo haga por la izquierda. En el mediocampo, se alinean Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, formando un doble pivote incansable, mientras que la creatividad recaerá sobre las manos de Arda Güler. La gran sorpresa podría ser la inclusión de Thiago Pitarch, canterano que ha estado entrenando con el primer equipo y aspira a tener minutos junto a Camavinga o incluso como titular, un guiño a la cantera en tiempos difíciles.

Cómo y dónde ver el Real Madrid vs Getafe

Para seguir al detalle este encuentro del lunes 2 de marzo, aquí tienes la guía completa de transmisión, adaptada a tu ubicación:

País/Región Horario local Canales TV Streaming España 21:00 Movistar+, DAZN, LaLiga TV Movistar+, DAZN México 14:00 Sky Sports Sky+, izzi Perú/Colombia/Ecuador 15:00 ESPN Disney+ Premium Argentina/Chile 17:00 ESPN Disney+ Premium EE.UU. 16:00 (ET) ESPN Deportes fuboTV

En España, puedes sintonizar a través de los canales de Movistar LaLiga o DAZN para disfrutar del partido en directo desde el Santiago Bernabéu, con previas comenzando a las 20:00. Si prefieres ver online, ambas plataformas ofrecen calidad HD junto con repeticiones. En Latinoamérica dependerás de ESPN y Disney+, mientras que Centroamérica optará por Sky Sports. Olvídate de las páginas piratas; vivir la experiencia legal es insuperable.

El historial reciente favorece al Real Madrid: han logrado cinco victorias consecutivas en Liga ante el Getafe, siendo el Bernabéu un auténtico fortín (solo una derrota en los últimos diez encuentros). No obstante, hay que tener cuidado; los hombres de Bordalás tienen talento para complicarles las cosas a los grandes con su estilo físico y contragolpes letales. Arbeloa prioriza una defensa sólida: con Courtois bajo palos y una zaga formada por Alaba-Rüdiger que buscará frenar a jugadores como Satriano o Luis Vázquez; además, se espera que Gonzalo sea un revulsivo arriba. ¿Podría ser Thiago Pitarch titular? Sería todo un acontecimiento; un chaval que ya ha sido integrado por Rüdiger en los entrenamientos. Pronóstico optimista: victoria madridista 2-0; aunque las casas de apuestas colocan al Real como claro favorito (1.25 cuota victoria local), mientras que ofrecen empate a 6.50 y una sorpresa del Getafe a 9.00. Para añadir algo humorístico: si Gonzalo marca hoy, ¿podríamos llamarlo «el efecto Mbappé light»?

El equipo del Getafe saltará al campo con David Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Rico; en medio campo estarán Milla, Arambarri, Martín; mientras que adelante contarán con los atacantes como Satriano y Vázquez. Aunque no tienen grandes estrellas individuales, su fortaleza radica en su orden táctico. Los antecedentes más recientes indican que hay un Madrid vulnerable sin su estrella francesa; sin embargo, la presión liguera es más intensa que nunca. Con un Barcelona volando alto en la tabla, sumar tres puntos sería oxígeno puro.

Curiosidades : Gonzalo García lleva acumulados cuatro goles en Liga; tres ante el Betis; ¿repetirá hoy como killer inesperado? El debutante Thiago Pitarch ya mostró su potencial en rondos; ¿tendrá minutos hoy frente al Getafe? La pareja defensiva Alaba-Rüdiger ha sido improvisada debido a lesiones pero han ganado juntos el 60% de duelos aéreos contra Osasuna. El Bernabéu no conoce derrota ante el Getafe desde 2019; han conseguido siete victorias en diez enfrentamientos. Además, Vinícius ha anotado en los últimos tres partidos contra el Getafe; su compañero Güler suma siete asistencias esta temporada.

Prepárate para vivir una noche mágica en un Bernabéu que rugirá con toda su fuerza.