El Mundial más costoso y politizado de la historia comienza entre incertidumbres, viajes interminables y una seguridad al límite

El Mundial 2026 se presenta con la ambición de romper récords, pero también con una inquietante sombra: será el más grande, el más caro y, sin duda, el más debatido hasta ahora. La FIFA promueve una imagen de expansión, negocio y espectáculo; sin embargo, gran parte del mundo del fútbol percibe un evento sobrecargado, con trayectos excesivamente largos, entradas inalcanzables y un ambiente político que poco favorece la celebración.

La tensión que rodea al torneo no es nueva, pero se ha intensificado.

Con el impacto comercial de la competición, la inauguración en México y las constantes preguntas sobre seguridad, accesibilidad y sentido deportivo, este megatorneo de Norteamérica comienza antes del primer pitido con más ruido que entusiasmo. Y en un Mundial, eso nunca es una buena señal.

Un negocio en expansión

La poderosa maquinaria financiera de la FIFA opera bajo una lógica bastante clara: cada Mundial alimenta una vasta industria de derechos televisivos, patrocinios, hostelería, entradas y cada vez más, mercancía asociada al evento.

En este modelo actual, los boletos adquieren un protagonismo creciente ya que la organización capitaliza un evento escaso, con demanda global y capacidad limitada, especialmente en partidos destacados y en sedes con gran atractivo turístico.

La ampliación a 48 selecciones y la distribución del torneo entre Estados Unidos, México y Canadá refuerzan ese negocio pero también elevan los costos. Más partidos no garantizan necesariamente un interés sostenido; de hecho, existe el peligro contrario: que el calendario se llene de encuentros poco atractivos para mantener una estructura comercial tan monumental.

Entradas prohibitivas, partidos insípidos y kilómetros extra

La crítica más común resulta casi obvia: el Mundial se ha transformado en un producto que parece diseñado para maximizar ingresos en lugar de mejorar la experiencia del aficionado. Los altos precios de las entradas sumados a los desplazamientos entre sedes distantes crean un torneo que puede resultar espectacular en pantalla pero agotador en la realidad.

Además de esto surge un problema deportivo: no todos los enfrentamientos de la fase inicial tienen el mismo valor competitivo. La ampliación del formato abre la puerta a partidos con desequilibrios notables; así que el riesgo de presenciar encuentros sin mucha emoción está presente desde el comienzo. La FIFA lo presenta como inclusión; los críticos lo ven como inflación del producto.

México inicia la fiesta: horarios, televisión y una inauguración global

La inauguración en México está programada para el 11 de junio de 2026, comenzando con el partido México-Sudáfrica, que será el estreno oficial del torneo. En España, este encuentro dará inicio a las 21:00 horas, mientras que en México será a las 13:00 horas. La ceremonia previa comenzará 90 minutos antes del partido, alrededor de las 11:30 en CDMX, según diversas guías publicadas sobre el evento.

En cuanto a televisión, se podrá seguir el partido por La 1, RTVE Play y DAZN en España. También habrá coberturas en directo por medios deportivos que ofrecerán análisis detallados minuto a minuto. Así que esta inauguración no solo marca el comienzo del Mundial; también abre las puertas al escaparate comercial más potente del fútbol mundial con una escenografía diseñada para atraer a todos y convencerles de que esto era inevitable.

Política, seguridad y un entorno complejo

El otro gran desafío es político. Este Mundial llega cargado de debates sobre fronteras, seguridad e inmigración; además de la imagen internacional que se proyecta y cómo el fútbol se convierte inevitablemente en un reflejo del poder blando. Aunque debería hablarse principalmente de goles, también hay mucho por decir sobre quién controla la narrativa y qué intereses están detrás.

En este escenario complicado se suma una preocupación extra desde México. La reciente noticia del asesinato de cinco policías en Michoacán justo antes de la inauguración subraya que la seguridad es un tema crítico cuando se prepara un evento planetario como este. La disparidad entre una celebración festiva y la violencia cotidiana resulta difícil de ocultar a pesar del despliegue mediático o las ceremonias pomposas.

Mucho negocio y poca inocencia

Las previsiones son claras: la FIFA cosechará beneficios astronómicos mientras que la Copa del Mundo continuará creciendo como producto global. Sin embargo, junto a ello se intensificará el debate sobre su evolución. Si antes era solo cuestión futbolística ahora parece claro que lo comercial tiene más peso que nunca; corremos el riesgo de ver cómo este torneo deja atrás su esencia festiva para convertirse en una máquina bien aceitada pero cada vez menos romántica.

Al final del día rodará el balón igual. La incógnita radica en si lo hará en un Mundial más grande o simplemente uno más pesado.