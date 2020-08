Bronca en la NBA por el insulto racista del ‘negro’ Harrel al ‘blanco’ Doncic

Bronca y seria este 21 de agosto de 2020 en el tercer partido de la serie de primera ronda de playoffs entre Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers.

El pívot Montrezl Harrell del equipo angelino le recriminó a Luka Doncic que estuviera siempre «tirándose» y después se dirigió a él con tono racista, lo que ha incendiado las redes.

«Blanquito», le dijo, como se puede leer en sus labios, aunque no está claro si la frase completa fue «puto blanquito» o «blanquito cobarde», el debate está servido en Twitter.

Un censurable gesto del pivot de los Clippers en medio de la campaña de Black Lives Matter que está marcando el regreso de la NBA tras el parón por coronavirus. La liga no se ha pronunciado de momento al respecto.

El problema de racismo que existe en Estados Unidos está de actualidad a raíz de los sucesos y protestas tras la muerte de George Floyd y los jugadores de la NBA se han mostrado muy comprometidos con la causa, por lo que ha chocado el comportamiento de Harrel.

Luka Doncic and Montrezl Harrel exchange some heated words and both get hit with a technical foul. 🌶

🎥: @gifdsports pic.twitter.com/fwlRUJT83c

— USA TODAY NBA (@usatodaynba) August 22, 2020