Baloncesto: El Real Madrid se va al descanso perdiendo por 17 puntos, vuelve y gana al Unicaja 92-96

El Real Madrid consumó la gesta.

Es la primera vez que el conjunto blanco remonta una diferencia de 17 puntos al descanso en la Liga Endesa.

La remontada tuvo un nombre propio: Mario Hezonja.

El croata no solo inició la reacción, sino que clavó las canastas importantes cuando más quemaba el balón, asumiendo la responsabilidad en los momentos decisivos.

La presión pasó factura a los locales, que solo anotaron 11 puntos en el último cuarto.

El jueves, revancha en la Copa tras uno de los partidos más emocionantes de la temporada.

Lo mejor está por llegar.

El Real Madrid arribó a Málaga como líder indiscutible de la Liga Endesa, ostentando un balance de diecisiete victorias y solo dos derrotas.

Su intención era reafirmar su dominio frente a un Unicaja que ocupaba la quinta posición con trece triunfos. Ambos equipos llegaban en un momento óptimo, encadenando cinco victorias seguidas, pero lo que ocurrió en la primera mitad fue un auténtico desastre para los de Sergio Scariolo.

Los locales comenzaron el partido con una energía arrolladora desde el primer instante, destacándose especialmente en el tiro exterior.

Con una precisión casi quirúrgica, Unicaja logró anotar siete de sus once intentos desde el perímetro en el primer cuarto, cerrándolo con un 25-20.

La superioridad se hizo aún más evidente en el segundo periodo, donde Unicaja amplió su ventaja con un claro 31-19, alcanzando el descanso con un contundente 56-39.

Esa diferencia de diecisiete puntos parecía casi definitiva en un encuentro de Liga Endesa, sobre todo considerando que los malagueños habían logrado un impresionante 11 de 16 en triples al llegar al intermedio.

Hezonja toma las riendas en la remontada

Lo que siguió tras el descanso fue simplemente histórico. El Real Madrid apareció del vestuario como si fuera otro equipo, y el principal responsable de este cambio fue Mario Hezonja. El alero croata se puso manos a la obra y asumió la responsabilidad ofensiva con una efectividad abrumadora. Sus triples caían como si fueran parte de un espectáculo hipnótico, mientras que sus penetraciones se convertían en un arma mortal contra una defensa de Unicaja que no lograba encontrar soluciones.

Hezonja no solo anotaba; lo hacía en los momentos más cruciales del partido. Cada canasta parecía inyectar confianza a sus compañeros mientras desmoralizaba a los locales. El croata combinaba su capacidad para castigar desde lejos con incisivas entradas al aro que le permitían anotar sin oposición. Su actuación fue el motor que impulsó una remontada que hace apenas media hora parecía imposible.

El tercer cuarto, punto de inflexión

El tercer cuarto marcó el instante decisivo donde el Real Madrid tomó las riendas del encuentro. Los blancos dominaron este periodo con un contundente 25-34, reduciendo poco a poco la desventaja. Tavares comenzó a hacerse notar bajo los tableros, Abalde aportó aciertos desde el perímetro y Garuba se mostró sólido en el rebote defensivo. La defensa madrileña mejoró considerablemente, impidiendo que Unicaja mantuviera su ritmo anotador inicial.

Al entrar al último cuarto, ambos equipos estaban prácticamente empatados, habiendo completado una remontada que nunca antes se había visto en la historia de la Liga Endesa. Unicaja, que había dominado los primeros veinticuatro minutos del juego, se encontró atrapado en una espiral de dudas. Los triples que antes entraban sin dificultad ahora no encontraban aro alguno, mientras que el Real Madrid jugaba con la confianza propia de quien sabe que está viviendo algo especial.

El último cuarto y la consumación de la gesta

En el periodo final, ambos equipos se vieron inmersos en una intensa batalla táctica donde cada posesión contaba mucho más que antes. Hezonja continuó brillando como faro ofensivo del Real Madrid, aunque sus compañeros también comenzaron a asumir responsabilidades importantes. Cobbs contribuyó con canastas clave y la defensa madrileña mostró mayor solidez y agresividad. Aunque el marcador permaneció ajustado, los blancos lograron mantener la iniciativa cuando más importaba.

La victoria final por 92-96 representa mucho más que tres puntos para la clasificación; es un hito histórico ya que es la primera vez en la Liga Endesa que un equipo supera una desventaja de diecisiete puntos al descanso. Esta gesta llega además en un momento crucial justo antes de la Copa del Rey, donde el Real Madrid buscará seguir demostrando su condición de favorito absoluto. Por su parte, Unicaja tendrá que reflexionar sobre lo ocurrido durante esa segunda mitad para evitar caer en errores similares más adelante.

La actuación estelar de Hezonja quedará grabada para siempre en este encuentro; no obstante, es justo señalar que esta remontada fue fruto del esfuerzo colectivo donde aspectos como defensa, rebote y mentalidad ganadora jugaron papeles esenciales para el éxito del equipo merengue. Con esta victoria inapelable, los blancos mantienen su liderazgo indiscutible y demuestran que incluso ante las adversidades poseen las herramientas necesarias para regresar al camino triunfal.

