Un viaje secreto del padre de Messi dispara los rumores del adiós al Barcelona

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona podría estar más cerca de lo que muchos pensaban.

La crítica situación con la directiva del club, encabezada por Josep Bartomeu, llegó al límite de verse reflejada en el campo y lo que parecían rumores podría convertirse en realidad.

Hace apenas horas, han saltado nuevamente las alarmas por un viaje secreto del padre del delantero, Jorge Messi, quien pasó por Italia y no de vacaciones, sino para iniciar las gestiones de traspaso con el Inter de Milán.

Radio RAI y el medio Tuttomercato se hicieron eco de la información y dieron detalles del viaje de Jorge Messi a Milán.

El periodista italiano Filippo Grassia dijo en Radio RAI que Jorge Messi se encontraría en Italia llevando a cabo los primeros trámites de la operación e incluso que se mudaría en agosto y que ya habría adquirido un departamento en la capital de Lombardía

📢 Jorge #Messi ha comprato casa a Milano, zona Porta Nuova. Trasferirà la residenza ma per questioni fiscali. Il trasferimento in Italia non riguarderebbe il futuro del figlio Lionel, sul quale è arrivata peraltro una smentita di serata da parte dell'#Inter @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) July 23, 2020

🚨 💣 Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passaggio del figlio in Italia con l'#Inter candidata numero uno. #FCBarcelona #FCB Trovate la notizia riportata su @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) July 23, 2020

La información de ‘El Larguero’

La información de la prensa italiana llega tan solo días después del bombazo que soltara Manu Carreño en ‘El Larguero’ de La Cadena SER.

El periodista español afirmó a inicios de este mes de julio que «Messi paralizó la renovación con el Barça» y además argumentó el porqué de la situación:

«Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona«.

En su informe, el analista continuó aduciendo que ‘La Pulga’ está cansado y que «nunca quiso convertirse en un problema» para el Barcelona.

«Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige», dijo Manu Carreño.

«Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona», fue la frase demoledora que habría expresado el astro argentino.

Pero eso no fue todo, posteriormente Messi se dejó ver las costuras con las fuertes declaraciones tras la derrota del FC Barcelona en LaLiga ante el Real Madrid.