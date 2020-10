Luis Enrique sobre Marco Asensio: «Debe estar viendo una serie de Netflix en su casa»

Un Luis Enrique muy fresco, es lo que se ha visto en la rueda de prensa de este 9 de octubre de 2020, un día antes del partido contra Suiza en el marco de la UEFA Nations League.

El entrenador manifestó su agrado por el grupo que está construyendo, enfocados en el fútbol y no en grupos de amigos.

Respecto los jugadores de centro del campo con los que cuenta, dijo que solo intenta «ayudar a los jugadores a que se sientan más cómodos».

Cuando le preguntaron que cómo veía Marco Asensio, que padece una faringitis, y por la posibilidad de que se reincorpore para disputar el partido contra Ucrania, respondió:

«Verlo no lo veo porque no está aquí convocado, ya he hablando muchas veces de él pero no lo voy a hacer en un prepartido, le mado un saludo, no tengo nada en su contra pero no es el momento de hablar de él. Yo creo debe estar viendo una serie de Netflix, tranquilo en su casa, no toca, vamos a hablar de Suizo».