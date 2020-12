La Federación Inglesa intenta emplumar a Cavani como ‘racista’, por llamar «negrito» a un amigo en Instagram

Se la agarran con papel de fumar. Y apoyados por unos medios de comunicación que se las tragan dobladas y cuya única obsesión es que no les quiten puntos por no ser lo políticamente ‘correctos’, van a por Edinson Cavani.

Para emplumarlo por racista, algo que el delantero uruguayo del Manchester United no es en absoluto.

Edinson Cavani ha sido acusado de racismo por la Federación Inglesa (FA) y se enfrenta a una posible sanción por llamar “negrito” a un amigo en su cuenta de Instagram. La FA le ha abierto un expediente y Cavani tiene hasta el próximo 4 de enero de 2021 para presentar alegaciones.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, después de que dos goles de Cavani ayudaran al Manchester United a vencer por 2-3 al Southampton después de ir perdiendo 2-0. Un seguidor, que parece ser conocido de Cavani, le envió un mensaje a través de Instagram con la frase “Así te quiero Matador”, junto a una foto del delantero celebrando un gol. El futbolista le respondió también en Instagram y escribió “gracias negrito”, junto al emoticono de dos manos estrechándose entre sí.

Tres horas después de su publicación, el mensaje de Cavani fue eliminado, pero ya se había hecho viral en las redes sociales. El uruguayo, según los medios británicos, insistió en que la expresión “negrito” se utiliza de modo afectuoso en Sudamérica.

En un comunicado hecho público este jueves la FA informa de que “Edinson Cavani ha sido acusado de mala conducta por la violación de la regla E3 de la FA en relación con una publicación en redes sociales el jueves 29 de noviembre de 2020”.

“Se alega que, en contra de la regla E3.1 de la FA, un comentario publicado en la cuenta de Instagram del jugador del Manchester United FC fue insultante y/o abusivo y/o impropio y/o desprestigió el juego. Se alega, además, que el comentario constituye una “infracción agravada”, que se define en la regla E3.2 de la FA, ya que incluía una referencia, ya sea expresa o implícita, al color y/o la raza y/o el origen étnico. El delantero tiene hasta el lunes 4 de enero de 2021 para dar una respuesta a esta acusación”, se añade en el comunicado de la FA.

A club statement in response to the FA misconduct charge for @ECavaniOfficial.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 17, 2020