Asensio deja en el aire su futuro en el Real Madrid

Las palabras de Asensio en su última entrevista no han sentado nada bien a los dirigentes del club blanco. Y es que en su última intervención delante de los medios el extremo madridista no ha sido tajante y ha dejado su futuro en el aire. «Ahora es pronto para hablar de eso. Sólo me planteo hacerlo lo mejor posible y disfrutar. Quiero tener continuidad y a partir de ahí ya veremos cómo va la cosa«, declaró.

El apoyo del club a Marco siempre ha sido total, especialmente cuando este se rompió el ligamento cruzado durante la pretemporada de 2019, lo que le hizo perderse más de la mitad de la temporada. Florentino, sabedor del enorme potencial que tiene, no se ha llegado a plantear nunca su marcha a pesar de las muchas ofertas que han recibido por él. Además, ya pensaban en una posible renovación de contrato que le permitiese ligarlo al Real Madrid durante muchos más años.

Es por eso que desde el Real Madrid se sienten molestos con sus últimas declaraciones y consideran que no ha valorado lo suficiente todo el esfuerzo y apoyo que han depositado sobre él.

Además, Asensio está teniendo en este inicio de temporada más minutos que nunca y aún así no parece del todo satisfecho. El balear ve mucha competencia con Rodrygo y ya sabe que la temporada que viene lo tendrá más complicado aún con la llegada de Mbappé, que jugará como extremo derecho.

Su descontento viene ya de hace tiempo. A principios de la campaña, el entorno de Marco trasladó a la prensa que el jugador no estaba para nada contento con su rol en el equipo de Carleto. Consideran que, a pesar de que su situación ha cambiado bastante desde el septiembre hasta diciembre de este 2021, no tiene el status que merece.