El Real Madrid gana al Inter y empieza a soñar con la XIV Copa de Europa

Está de dulce el Real Madrid y en esos estados, todo loi que puede salir bien, sale bien.

Habrá que mejorar y mucho la defensa, el despliegue en tiros a balón parado y esas cosas, pero el equipo blanco vuelve a ilusionar a la parroquia.

El Real Madrid mantiene su línea ascendente y esta 7 de diciembre de 2021, frente al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, sumó su novena victoria consecutiva y el tercer partido imbatido. Un gran gol de Kroos abrió el marcador en el 17’ y allanó el camino en una primera mitad con alternativas.

Otro tremendo zurdazo, esta vez de Asensio en el 79’, certificó el triunfo de los de Ancelotti, que entran como primeros de grupo en el sorteo de octavos que se celebrará el lunes 13.

El empate le servía al Real Madrid para cumplir el objetivo, pero nuestro equipo no salió a especular y pudo adelantarse a los dos minutos tras una jugada personal de Vini Jr. Su remate dentro del área golpeó en Škriniar y no encontró portería por poco. Respondió el Inter de Milán cinco minutos después. El disparo lejano de Brozović se marchó elevado. Diez minutos más tarde llegó el golazo de Kroos.

El alemán recibió en el frontal y abrió el marcador con un potente zurdazo cruzado.

El Inter, que encadenaba tres partidos sin recibir un gol, necesitaba dos para alcanzar el liderato y pudo empatar a la media hora.

Çalhanoğlu sacó el córner y el testarazo de Perišić en el primer palo terminó en el lateral de la red.

Desde ahí hasta el descanso sólo existió el Real Madrid, que pudo ampliar distancias en un mano a mano de Jović en el 36’ y con un disparo de Rodrygo que se estrelló en el poste ya en el 45’.

El alto ritmo de juego no cambió tras el paso por los vestuarios y las ocasiones siguieron sucediéndose. El disparo de Barella ante Courtois se marchó alto en el 48’ y el mismo jugador volvió a ser protagonista 16 minutos después al ser expulsado por lanzar un puñetazo a Militão.

Con un futbolista más, los de Ancelotti pasaron a ser dominadores y cerca estuvo Rodrygo de plasmar esa superioridad con un disparo cruzado que obligó a realizar una meritoria estirada a Handanovic en el 70’.

El portero del Inter de Milán no pudo hacer lo mismo nueve minutos después. Recibió Asensio en el pico del área, levantó la cabeza y subió el segundo y definitivo tanto al marcador con un potente disparo de rosca con la zurda que golpeó en el poste antes de superar la línea de gol. El Real Madrid cierra el grupo como primero y ya espera rival para los octavos de la Champions League.

EL ENTRENADOR TRANBQUILO

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu y analizó la victoria del Real Madrid frente al Inter de Milán: «Lo estamos haciendo bien y me gusta el aspecto defensivo del equipo. La habilidad individual es muy alta y el partido de Militão y de Alaba ha sido muy bueno. Estamos teniendo un compromiso que no tuvimos al inicio de la temporada, que encajamos más goles».

«El equipo está muy bien y no quiero pedir más. A veces no presionamos demasiado arriba, pero con un bloque defensivo bajo estamos cómodos porque no tenemos mediocampistas que puedan defender en campo abierto. A veces no es estético, pero lo estamos haciendo muy bien».

El sorteo de octavos

«Lo importante es que somos primeros de grupo y esperamos ya el sorteo de octavos. No estoy preocupado por el sorteo porque el objetivo es ganar la competición, no pasar de los octavos de final».