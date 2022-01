El estelar regreso de Vinicius y el regalo de Hernández Hernández tumban al Valencia

Es el futbolista más en forma de toda la Liga. Vinicius tiene ganas. Ancelotti lo ubicó donde más le gusta, pudiendo encarar en diagonal desde la izquierda. Se nota que quería incorporarse para aportar a la plantilla mientras que vio desde casa cómo el equipo perdió en Getafe. La joven estrella es un fijo en los planes de Carletto y es un problema cuando se ausenta. El futbolista brasileño fue la novedad tras perderse el último partido en Liga y la Copa contra el Alcoyano debido a ser positivo en COVID.

Le costó ver portería, pero una vez que entró la pelota, fue su partido. En el minuto 30 del encuentro tuvo una ocasión que hubiera sido bastante buena, pero le faltó un último regate antes de disparar. Se palpaba nerviosismo merengue, una necesidad urgente por marcar. Por momentos, la primera parte recordaba al partido del pasado domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. Un Real Madrid con muchas ocasiones, pero que no veía puerta. Karim Benzema tuvo un gran disparo cinco minutos más tarde, que se desvió de la portería porque le faltó colocación. O la ocasión clarísima de Luka Modric fuera del área, que se estrelló contra el palo derecho.

El acierto llegó con el regalo de Alejandro José Hernández Hernández. Penalti inexistente a Casemiro que acabó pitando el árbitro canario. Alderete no llega a tener contacto con Casemiro como para considerarse pena máxima, siendo muy discutible si hubiera sido falta fuera del área o en el punto fatídico desde los once metros. El mediocentro brasileño cayó con el pie dentro del área, pero no llega a ser derribado. Karim Benzema chutó de manera majestuosa el penalti y anotó el gol por la escuadra derecha en el minuto 43 antes de irse al descanso.

Vinicius amplió distancias en el minuto 52, anotando el segundo gol con un gesto de gran calidad. Recibió el balón escorado, se apoyó en Benzema y definió a puerta vacía tras esconderle el esférico a Diakhaby. Diez minutos más tarde, el brasileño anotó el doblete en su cuenta particular y puso el tercero en el marcador. Gol de perseverancia que consiguen los que están en el sitio preciso, acompañando la jugada y estuvo donde hay que estar. Empujó de cabeza tras el disparo de Marco Asensio. Destacar que el mallorquín se asienta en el once titular y sigue ganándole la partida a Rodrygo y Hazard.

Mendy provocó un penalti claro a Guedes, que falló a la primera pero en el rechace anotó de cabeza para recortar distancias. El cuarto y último gol lo volvió a hacer Karim Benzema, consiguiendo el francés un gol bello con un buen control, maravilloso giro y disparo certero tras la asistencia del lateral francés para lograr el doblete del delantero.

Con Vinicus y Benzema se puede sumar de tres en tres y la Liga es posible. El Real Madrid se olvida de la competición doméstica por unos días y se prepara para jugar el miércoles la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona en Arabia Saudí, donde se decidirá el primer título de la temporada.

