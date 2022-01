Premios ‘The Best’ 2021: Lewandowski se venga de Messi y Alexia Putellas corona su mejor temporada

Lewandowski y Alexia con el premio The Best

Robert Lewandowski ha conquistado el FIFA ‘The Best’ como mejor futbolista del año, por delante de Leo Messi y Mohamed Salah.

De esta manera, el delantero del Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, puede resarcirse en parte de la decepción que supuso su segundo puesto en el pasado Balón de Oro, una ceremonia en la que Messi celebró su séptimo entorchado. Además, revalida un trofeo que ya conquistó en 2020 e iguala el número de premios de Cristiano Ronaldo (2016 y 2017).

«Gracias a mis compañeros, a mi entrenador y a mi seleccionador. Es algo muy especial estar tan bien rodeado», señaló. «Ha sido increíble romper el récord de Gerd Müller, 48 goles en 49 partidos; si me lo hubiesen contado el año pasado habría dicho que era imposible. Le doy las gracias, sus récords han sido un desafío para mí y para todos los goleadores», continuó.

Por otra parte, la gala celebrada ayer, lunes 17 de enero, en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) conmemoraba a Alexia Putellas con el FIFA The Best a mejor jugadora del año, el primero de la historia para una futbolista española y corona así su año perfecto con triplete de galardones.

La capitana blaugrana, de 27 años, completa su pleno de premios de 2021, después de alzar el de Jugadora del Año de la UEFA y el Balón de Oro, un galardón que recibió el pasado 29 de noviembre y que supuso el segundo de la historia del fútbol español tras el de Luis Suárez (1960) y el primero para una mujer española.

En el apartado de mejor entrenador, el técnico alemán del Chelsea FC Thomas Tuchel, que llevó a los ‘blues’ a levantar la Champions, se adjudicó el premio ante el español Pep Guardiola (Manchester City), y el italiano Roberto Mancini, que celebró el título de la Eurocopa con la selección de Italia.

El galardón a mejor guardameta recayó en el portero senegalés del Chelsea Édouard Mendy, que ha visto premiada una campaña en la que conquistó la Liga de Campeones. El italiano Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain), campeón de la Eurocopa, y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), campeón de la Bundesliga, completaron el podio.

Además, el ariete del Manchester United Cristiano Ronaldo recibió un premio especial por su récord de goles con la selección de Portugal. «Es un sueño, se lo agradezco a mis compañeros de la selección portuguesa, que durante 20 años me han acompañado. Es un orgullo. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, dentro de poco volveré a ser padre», expresó. «Sigo teniendo pasión por el fútbol y por marcar goles. Sigo disfrutando. Dentro de poco cumpliré 37, pero me siento bien y motivado. A veces la gente me pregunta cuándo me voy a retirar, y le digo que espero jugar 4 o 5 años más. Es una cuestión mental», prosiguió.

El ex madridista también formó parte del once ideal de la FIFA, que integraron Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG), David Alaba (AUS/Real Madrid), Rúben Dias (POR/Manchester City), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus), Jorginho (ITA/Chelsea), N’Golo Kanté (FRA/Chelsea), Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City), Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United), Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich) y Leo Messi (ARG/PSG).