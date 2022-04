Manolo Lama y la COPE meten un brutal zasca por Twitter a un Piqué resentido por los audios

Los audios sacados por ‘El Confidencial’ el 18 de abril de 2022 parece que no han sentado nada bien a ninguno de los dos máximos implicados: Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Gerard Piqué.

El primero, ‘El Rubi’, realizó una rueda de prensa que pasará a la historia. Y es que, el 20 de abril de 2022, el Presidente de la RFEF convocó a todos los medios para dar explicaciones sobre los audios. Las explicaciones fueron: «Me partieron las piernas de pequeño», «no bebo ni fumo, pero me van a meter un saco de cocaína en el maletero» o «temo que me peguen un tiro y me tiren a una cuneta».

Estas ‘profundas’ declaraciones hicieron mella en una red social tan interactiva como es Twitter. Pero, para suerte de los usuarios de esta red, ese mismo miércoles habría otro tema muy caliente que comentar: Piqué y sus respuestas a Manolo Lama y la COPE.

Y es que, el otro afectado, ‘El Geri’, no pudo contenerse a un hilo que publicó Manolo Lama. El periodista quiso dedicarle unas palabras para que recapacitara y hacerle ver que «nosotros -los periodistas- no somos tus enemigos», tal y como le puso al final del hilo.

Todo esto recordando al futbolista su episodio donde tuvo unas palabras bastante polémicas con un guardia urbano hace ya años.

«Me tenéis envidia porque soy famoso», «me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión» o «sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza» son algunas de las frases que le recordó Lama a Piqué sobre su episodio con el guardia urbano.

Querido @3gerardpique te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral.

Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano. "me tenéis envidia porque soy famoso", "me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero — Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022

"esta multa la va a pagar tu padre", "sois una vergüenza, me da asco vuestro trabajo y la Guardia Urbana es una puta vergüenza" Desde mi admiración, cada vez menos, nosotros no somos tus enemigos. — Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022

Y como no podía ser de otra manera, Piqué entró al ‘fregado’. El futbolista agregó una respuesta a Manolo Lama únicamente con un vídeo de YouTube que se llama «Manolo Lama humilla a un mendigo en directo».

Y Lama quiso defenderse. Al vídeo insertado por parte de Piqué, el periodista le respondió:

«Ah por cierto, @3gerardpique, yo sé que tú no eres de humillar…» y agregó también un vídeo de YouTube donde se ve al futbolista escupir por la espalda a Pedro Cotés, expresidente del Valencia durante la celebración del Mundial del 2010.

Ah por cierto, @3gerardpique, yo sé que tú no eres de humillar…https://t.co/tGBldh7v9J — Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022

La guerra en Twitter terminaría así para ambos. Pero es que, horas antes Piqué también la tuvo con ‘El Partidazo de COPE’.

Y es que, el programa presentado por Juanma Castaño vapuleó y de qué manera a Piqué con un vídeo de unas declaraciones de este último.

❌ @3gerardpique a @juanmacastano: "Jamás voy a pedir una ayuda de nada. Sé separar un acuerdo comercial del fútbol" 🙄 Piqué a Rubiales: "Rubi, esta me la tienes que conseguir, me hace una ilusión que te cagas jugar unos JJOO" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/BzzVs3pdP5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

Por supuesto, Piqué les respondió apelando a la supuesta «bajeza moral» que tiene el programa de radio.

Insinuar que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es de una bajeza moral que solo es apta de una cadena como la vuestra, que ya en su momento insinuó que en el Barça nos dopábamos. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2022

Y para rematar la faena, ‘El Partidazo de COPE’ dejó completamente K.O al futbolista con su respuesta:

🤷‍♂️ Perdón Gerard, tienes razón, nos hemos confundido. 🙄 En ningún momento pediste ayuda para ir a los Juegos Olímpicos ni para que al Andorra lo pusieran en un grupo fácil. 😬 No es un buen momento para hablar de bajeza moral ni de ética…https://t.co/Ak0OYWhNpr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

Desde luego, Piqué tuvo un día bastante complicado. Entre documentos, audios y demás, ahora se suman tweets a los que tiene que hacer frente…