El Real Madrid saca ventaja mínima ante un combativo Atlético

El partido, que estuvo a la altura de las expectativas, mostró a dos equipos decididos a llevarse la victoria en este clásico madrileño continental.

Los merengues salieron con ímpetu y pronto se pusieron por delante gracias a una genialidad de Rodrygo. El brasileño, apenas a los cuatro minutos, dejó sentado a Javi Galán con un recorte magistral y definió con potencia ante un Oblak que nada pudo hacer. El gol tempranero parecía augurar una noche plácida para los locales, pero el Atlético demostró por qué es uno de los equipos más competitivos de Europa.

Los colchoneros, lejos de amilanarse, comenzaron a tejer su juego con paciencia. Rodrigo de Paul se erigió como el director de orquesta, mientras que Pablo Barrios se encargó de desbaratar los intentos de transición del Madrid. El dominio atlético se vio recompensado con un golazo de Julián Álvarez que recordó al de Enzo Fernández contra México en el Mundial de Qatar 2022. El argentino, con un disparo de rosca imparable, igualó el marcador y silenció el Bernabéu.

La segunda mitad comenzó con un Atlético que mantenía el control del juego, pero el Madrid tenía guardado un as bajo la manga. La entrada de Luka Modric cambió la dinámica del partido, y fue Brahim Díaz quien aprovechó el momento para marcar el 2-1 definitivo. El malagueño dejó sembrado a Giménez con un recorte exquisito antes de batir a Oblak.

El Atlético buscó el empate con ahínco en los minutos finales, pero se topó con un Courtois inspirado que salvó a los suyos con una intervención crucial ante Griezmann. El partido concluyó con el Madrid llevándose una ventaja mínima para la vuelta en el Metropolitano.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho con el resultado, aunque reconoció que la eliminatoria está lejos de estar sentenciada. Por su parte, Diego Simeone, entrenador del Atlético, valoró el esfuerzo de sus jugadores y se mostró confiado en poder remontar en casa.

La vuelta, que se disputará el próximo 12 de marzo en el Metropolitano, promete ser un duelo épico. El Atlético buscará la remontada ante su afición, mientras que el Real Madrid intentará hacer valer su experiencia en estas lides para sellar su pase a cuartos de final.

Mbappé desaparecido

Desaparedido en combate. Torpe. candidat oa no ganar jamás un «Balón de Oro» a menos que se lo regalen. Ineficaz. El crack francés no tuvo un impacto significativo en el partido. Aunque se esperaba que fuera una de las principales amenazas del ataque blanco, su participación fue limitada y no logró marcar ni crear ocasiones claras de gol. Su falta de efectividad contrastó con la brillantez de Rodrygo y Brahim Díaz, quienes fueron clave para la victoria merengue.

Kylian Mbappé intentó un disparo lejano que no inquietó a Oblak, pero en general, su presencia en el campo no fue tan destacada como en otros partidos.