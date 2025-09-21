El Atlético de Madrid no levanta cabeza y apenas rasca un empate en Son Moix

El Estadi Mallorca Son Moix vivió este domingo un duelo vibrante que acabó en tablas (1-1) entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid, un partido marcado por la inspiración de Leo Román, la expulsión de Sorloth y la respuesta final del ‘Pirata’ Muriqi.

El conjunto de Diego Simeone arrancó con la herida aún fresca de Anfield y saltó al césped con el acelerador pisado. El Atlético generó ocasiones desde el primer minuto, pero se topó una y otra vez con un guardameta bermellón inspirado. Leo Román, señalado una semana atrás por un error contra el Espanyol, resolvió con reflejos felinos un disparo envenenado de Pablo Barrios y detuvo el penalti lanzado por Julián Álvarez tras una mano de Raíllo, erigiéndose en el héroe local.

El Mallorca, con más balón a través de Manu Morlanes, apenas inquietaba a Oblak y perdió además a Kumbulla por lesión, lo que obligó a Arrasate a reajustar el dibujo defensivo.

En la reanudación, Leo Román siguió prolongando su recital con otra parada de mérito ante Julián Álvarez, pero Simeone trató de inclinar el marcador con un carrusel de cambios ofensivos. La apuesta, sin embargo, se volvió en contra de los colchoneros: Sorloth, recién ingresado, fue expulsado a los nueve minutos por una dura entrada revisada en el VAR.

Con uno menos, el Atlético encontró aire gracias a la inspiración de Marcos Llorente y al acierto de Conor Gallagher, que firmó el 0-1 al recoger un balón muerto en el área. Pero Son Moix rugió en la recta final. La entrada del joven Jan Virgili agitó el partido y de sus botas nació el gol del empate: un centro preciso desde la izquierda que Muriqi, implacable, cabeceó para desatar la euforia bermellona.

El Mallorca acarició la remontada en un asiento final que no encontró premio, pero el punto supo un refuerzo moral. El Atlético, mientras tanto, se marchó agradeciendo el empate, consciente de que la expulsión y la falta de acierto en la primera mitad pudo costarle más caro.

La Liga deja al Mallorca aún sin victorias, pero con la esperanza renovada de su afición; ya un Atlético trabado, incapaz de dar continuidad en un campeonato que se le va complicando semana a semana.