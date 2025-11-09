El «Principito» volvió a coronarse en el Metropolitano

La decimosegunda jornada de la Liga EA Sports dejó constancia del peso específico de Antoine Griezmann en el esquema del Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Diego Simeone superó al Levante (3-1) en el Metropolitano, sumando su cuarto triunfo consecutivo y afianzando su posición en la zona alta de la clasificación, en un partido donde la eficacia del recurso táctico desde el banquillo resultó fundamental.

El desarrollo inicial evidencia la superioridad de los locales en cuanto a dominio territorial e iniciativa ofensiva. Un infortunio defensivo del Levante propició el primer tanto, obra de Dela en propia puerta, tras centro de Pablo Barrios. Sin embargo, el Atlético no pudo capitalizar su control y permitió la reacción levantinista. En una acción a balón parado, Manu Sánchez igualó el marcador para devolver el equilibrio a un partido que exigió de ambos equipos un notable esfuerzo estratégico.

El paso por vestuarios mantuvo la tónica de resistencia granota y dudas en la definición rojiblanca. Ante la necesidad de soluciones, Simeone recurrió a Griezmann, recurso diferencial cuyo impacto fue inmediato. En la primera pelota que tocó, el francés culminó una jugada colectiva para devolver la ventaja al Atlético. Más adelante, aprovechó un balón suelto en el área para sentenciar (3-1) ante un Levante que, pese a sus intentos por acortar distancias, no logró traducir su planteamiento disciplinado en eficacia ofensiva.

El análisis del encuentro confirma la relevancia de las variantes tácticas y la influencia de jugadores capaces de modificar el desarrollo de un partido desde el banquillo. La solidez colectiva del Atlético y la capacidad resolutiva de Griezmann explican una victoria que le permite seguir presionando en la lucha por los primeros puestos, mientras que el Levante acerca su situación a la zona comprometida de la clasificación.