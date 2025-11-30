Sörloth desata la euforia colchonera con un doblete exprés ante el Oviedo

Había aroma de partido tranquilo en el Metropolitano, pero el Atlético no entiende de pausas. Diez minutos bastaron para que Alexander Sörloth dictara sentencia y sellara la sexta victoria consecutiva de un equipo que vuela en Liga. El Oviedo, hundido y sin respuesta, fue una víctima más del rodillo rojiblanco, que firmó una noche serena pero eficaz.

El encuentro se resolvió a toda velocidad. Sörloth, suplente habitual pero titular de impacto, rompió el marcador por partida doble antes del primer cuarto de hora. El primero, culminando una jugada coral, perfecta en su sincronización: salida limpia desde atrás, toque de Griezmann, toque elegante de Baena, y aparición de Hancko para dejar al noruego el tanto en bandeja. El segundo, otra vez desde la izquierda, con centro preciso de Hancko y una volea ajustada que dejó al Metropolitano aplaudiendo de pie.

El Oviedo apenas logró inquietar a Oblak, y el 2-0 al descanso invitaba a Simeone a pensar en el Camp Nou. El técnico movió piezas con criterio: dio entrada a Giuliano Simeone, Barrios y Julián Álvarez para refrescar las ideas sin perder el control. Aun así, el Atlético no levantó el pie del acelerador y rozó el tercero en una jugada invalidada por un fuera de juego discutido.

El tramo final sirvió para que el Metropolitano ovacionara a Santi Cazorla, justo antes de que el reloj decretara el cierre de un duelo sin sobresaltos. Sexto triunfo seguido, tercera plaza provisional y un grupo que respira confianza total.

El martes, el escenario será otro. Camp Nou espera y Sörloth llega en su mejor momento, con la puntería afinada y el orgullo colchonero en plena ebullición.