Neymar se queda en Santos: fin de los rumores europeos

El astro brasileño Neymar alcanzó un acuerdo con el Santos para renovar su contrato hasta la final de 2026, con la mira en el Mundial con la selección de Brasil.

Este movimiento pone fin a los rumores que situaban su regreso a Europa como una posibilidad real y muestra que, a ojos del fútbol europeo, su estilo de juego y su forma de gestionar su carrera no despertaron el interés esperado.

El viejo club de Pelé publicó el miércoles en sus redes un video con una imagen aérea del estadio Vila Belmiro, la fecha del 31 de diciembre de 2026 y el texto: «Está llegando la hora». El intrigante video, que no menciona a Neymar, sería el preámbulo del anuncio de la renovación del astro, que vence este miércoles.

Neymar, de 33 años, continúa en rehabilitación tras haberse sometido a una operación de meniscos en la rodilla izquierda el 22 de diciembre. A pesar de las recurrentes lesiones en la temporada 2025, su regreso al equipo donde se formó como futbolista resultó clave para mantener al Santos en la primera división del Brasileirão.

En el campeonato, Neymar sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos; cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas, cuando el Santos peleaba por evitar el descenso. El equipo paulista terminó duodécimo y logró una plaza para la próxima Copa Sudamericana.

Máximo goleador histórico de la Seleção, con 79 tantos, Neymar disputó su último encuentro con Brasil el 17 de octubre de 2023, tras sufrir una grave lesión de ligamentos que lo mantuvo fuera de las canchas por meses. Aún no ha sido convocado en el ciclo de Carlo Ancelotti al frente de la pentacampeona mundial, que dio inicio en junio.

“Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros futbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar”, afirmó Ancelotti en una rueda de prensa a principios de mes, tras el sorteo del Mundial. Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia en la fase inicial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.