Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Real Madrid-Real Sociedad de esta jornada de Liga

El Santiago Bernabéu se alista para vivir una jornada emocionante este sábado 14 de febrero con el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan sumar su octavo triunfo consecutivo en liga, con la esperanza de liderar la tabla a la espera del resultado del Girona-Barcelona del lunes.

Por su parte, los txuri-urdines llegan en racha, con nueve partidos sin perder bajo la dirección de Pellegrino Matarazzo, tras haber vencido en San Mamés en la Copa del Rey.

Este será un verdadero desafío para los merengues que, a pesar de las bajas significativas como las de Militão, Bellingham y Rodrygo, recuperan a Vinícius Jr. y cuentan con un Mbappé que está brillando: 38 goles en 31 partidos, anotando en las últimas seis jornadas ligueras.

Arbeloa, que ha encadenado cuatro victorias desde que tomó las riendas del equipo en lugar de Xabi Alonso, se enfrenta a un mes crucial, con el partido de Champions contra el Benfica de Mourinho asomando en el horizonte. «La Real Sociedad está haciendo un gran trabajo.

Tendremos que dar lo mejor de nosotros», advirtió el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro. Además, hay que estar atentos a la situación de Carvajal, ya que el técnico manifestó: «Soy yo quien más interesado está en tenerlo al máximo nivel», mientras que Trent Alexander-Arnold busca hacerse con el puesto tras su recuperación. En defensa, hay dudas entre Rüdiger, quien mejora, y Raúl Asencio, que presenta molestias. En el centro del campo, Camavinga será clave para sostener el juego junto a Güler, quien se encargará de crear oportunidades para los galácticos.

Los donostiarras, actualmente octavos y con la vista puesta en Europa, complicaron la vida al Madrid en su último enfrentamiento (2-1) gracias a un gol de Oyarzabal, su máximo goleador esta temporada con diez tantos. Ahora, revitalizados bajo la dirección de Matarazzo, han logrado victorias recientes ante el Elche (3-1) y el Athletic (1-0). Podrían realizar algunas rotaciones debido al desgaste acumulado: es probable que veamos a Zubeldia en el eje defensivo, mientras que Herrera podría ocupar un lugar en el centro del campo, así como los posibles ingresos de Óskarsson o Wesley por un fatigado Guedes. En portería estará Remiro, acompañado por Odriozola, Aramburu, y Muñoz en defensa. Arriba, pueden aparecer nombres como los de Soler, Gorrotxategui, junto al propio Oyarzabal.

Horarios por zonas horarias

El comienzo del partido está programado para las 21:00 horas en España peninsular. Aquí tienes los horarios desglosados:

Zona / País Hora local España 21:00 México 14:00 / 15:00 Colombia, Perú, Ecuador 15:00 Argentina, Chile, Uruguay 17:00 EE.UU. (Este) 15:00 / 16:00

Dónde y cómo verlo por TV y streaming

No te pierdas este emocionante encuentro desde tu hogar. Las opciones varían según la región; sin embargo, en España destacan tanto Movistar LaLiga como Orange TV. En Latinoamérica, los canales principales son ESPN y Disney+ Premium. Recuerda optar por vías legales para disfrutar del partido.

País / Región TV abierta/paga Streaming España Movistar LaLiga, Orange TV DAZN, Movistar+ EE.UU. ESPN Deportes Disney+ Premium, ESPN App México Sky Sports DAZN, Sky app Sudamérica (Perú, Arg., etc.) ESPN Disney+ Premium Centroamérica Sky Sports, ESPN Disney+ Premium

¿Y qué dicen las apuestas? El Madrid es considerado favorito (cuota 1.78 para una victoria blanca), pero la realidad es que la Real Sociedad siente que puede dar la sorpresa en el Bernabéu. Si bien es cierto que un gran rendimiento de parte de Mbappé puede marcar la diferencia nuevamente, los vascos son letales al contragolpe. ¿Logrará dormir líderes nuevamente el equipo merengue? Con Arbeloa al mando parece probable; no obstante, el fútbol tiene sus caprichos: siete triunfos consecutivos no eliminan ese escepticismo ante un rival motivado. Si Vini logra desbordar y Carvajal se muestra sólido atrás, habrá pocas dudas sobre el resultado final. Los txuri-urdines también sueñan con hacer historia al frenar al gigante.

Curiosidades : El registro goleador de Mbappé desafía al récord establecido por Cristiano (61 goles en 2014-15); actualmente lleva 38 goles en 30 partidos. Bajo su mando, Arbeloa ha cosechado pleno de victorias ligueras; es el mejor debut de un canterano desde hace más de dos décadas. La Real Sociedad logró vencer recientemente al Athletic (0-1), acercándose a una posible final copera. El Bernabéu se mantiene invicto en diez de once encuentros ligueros disputados esta temporada. Matarazzo, originario de Nueva York, ha conseguido revitalizar a los donostiarras después de una complicada primera parte del campeonato.

:

Prepárate para vivir un sábado lleno de emociones intensas en Chamartín.