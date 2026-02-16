El Girona tumba al Barcelona y deja el liderato servido al Real Madrid

El rugido de Montilivi se convirtió en lamento eterno para el Barça. Heridos en el alma por la humillación copera del Metropolitano, los de Flick llegaron sedientos de redención, con Raphinha como bálsamo y Lamine Yamal como esperanza. Pero el destino, cruel como una defensa implacable, les negó el oxígeno: un penalti al palo, un gol fugaz de Cubarsí y un derrumbe que duele como puñalada. Segunda derrota en cuatro días, liderato evaporado, y un Girona renacido que baila sobre las ruinas culés.

Fuego y veneno en el derbi

Desde el pitido inicial, el césped ardía. El Girona, ese equipo de montaña rusa que Míchel forja con uñas y dientes, presionó como lobo hambriento, lanzando contras letales con Vanat y Bryan Gil mordiendo tobillos. El Barça contraatacó con la magia de Yamal, cuyo disparo inicial olió a gloria, y Raphinha, el guerrero brasileño que rozó el cielo con un poste que aún retumba.

No hubo tregua: Joan García, muro infranqueable, negó el gol a Vanat en mano a mano que helaba la sangre. Pero el clímax emocional llegó en el descuento: Blind tumbó a Olmo, penalti indiscutible. Yamal, con el peso del mundo en los hombros, titubeó… y el balón besó el palo. Manos en la cabeza, almas rotas al descanso. El gol flotaba en el aire, pero se negaba, dejando un vacío que quemaba el pecho.

La ilusión rota en escuadra

La segunda parte estalló como tormenta. Flick aregó en el vestuario, y el Barça resucitó: Koundé la puso con alma de relojero, Cubarsí cabeceó a la escuadra en su primer gol liguero. ¡Éxtasis blaugrana! El estadio enmudeció, Montilivi tembló. Pero el fútbol es traicionero: dos minutos después, Vanat revivió el balón, Lemar lo clavó a placer. 1-1. El corazón culé se partió en silencio.​

Raphinha fue ovacionada pero incomprendido, Eric García cojeó lesionado, y el Girona creció como gigante. Joan García, héroe maldito, voló para detener a Vanat y Roca en paradas que desafían la física. Lewandowski entró rugiendo, Yamal rozó el 1-2 con cruzado desesperado. Pero el reloj no perdona.

El grito que ahoga a un imperio

Minuto 87: Echeverri roba a Koundé en jugada protestada, Roca asiste con veneno, y Fran Beltrán la clava con el alma en llamas. 2-1. Montilivi explota en éxtasis colectivo, el Barça se desangra en protestas vanas al VAR. Lewandowski marca en fuera de juego, tanganas finales, roja absurda… y el pitido sentencia final: adiós liderato, hola abismo.

El Real Madrid sonríe desde la cima con dos puntos de ventaja. Este Barça sangra identidad, duda en cada toque, y Montilivi será herida imborrable. ¿Renacerán de estas cenizas, o se consumirán en la duda? El fútbol, ​​ese amante caprichoso, guarda la respuesta.