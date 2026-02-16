Cuándo, cómo y dónde ver por TV el partido Gerona vs Barça de esta jornada de Liga

El Barcelona afronta su desplazamiento a Montilivi en una situación algo contradictoria. Aunque lidera LaLiga con 58 puntos, solo está un punto por delante del Real Madrid. Sin embargo, la reciente humillación sufrida en la Copa del Rey pesa como una losa. Ese contundente 4-0 ante el Atlético de Madrid ha dejado huellas profundas en el plantel dirigido por Hansi Flick, quien necesita una respuesta rápida para mantener viva la esperanza de conquistar todos los trofeos en liza. A pesar de llegar con la moral algo resentida, su victoria más reciente por 3-0 frente al Mallorca atestigua que aún tienen potencial ofensivo. Pero, ojo, la presión del Madrid está siempre al acecho, haciendo que cada punto sea vital.

Por otro lado, el Gerona se sitúa en la duodécima posición con 26 puntos, tras haber empatado 1-1 contra el Sevilla en su último partido. Un empate que pudo ser victoria si no hubiera sido por un penalti fallado por Cristhian Stuani en el tiempo añadido. El conjunto dirigido por Míchel llega a este encuentro con ganas de dar la campanada frente a un rival que, aunque sea líder, tiene sus flancos débiles. Los gerundenses han mostrado una capacidad competitiva notable en las últimas semanas, con triunfos consecutivos como visitantes ante la Real Sociedad (1-2) y el Mallorca (1-2), además de un contundente 0-2 en Cornellá ante el Espanyol, donde brilló Vladyslav Vanat con un doblete. Míchel ha estudiado al Barcelona al detalle y ha transmitido a sus jugadores tácticas claras: aumentar la posesión, presionar cuando no tengan el balón y limitar las oportunidades para que Lamine Yamal, su gran amenaza ofensiva, pueda hacer daño.

Dónde ver el partido en directo

El esperado encuentro se llevará a cabo este lunes 16 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Municipal de Montilivi. En España, los aficionados podrán seguirlo a través de DAZN, que emitirá los canales correspondientes: DAZN LaLiga (M55 O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), así como por medio de LaLiga TV Bar en la plataforma de Movistar Plus+. Para aquellos que se encuentren en México, podrán disfrutarlo gracias a la cobertura de Sky Sports, comenzando a las 14:00 horas locales. En los Estados Unidos, será accesible a través de varias plataformas como ESPN Select, ESPN Unlimited, ESPN Deportes y Fubo Sports, con horarios que varían según la región: 15:00 horas en la costa este, 14:00 en zona central, 13:00 en montaña y 12:00 en la costa oeste. En cuanto a Sudamérica, serán responsables de la transmisión los canales DSports y DGO, con horarios que fluctúan entre las 15:00 y las 17:00 dependiendo del país.

Novedades del equipo y ausencias sensibles

El entrenador Flick recupera para esta cita a Raphinha, un refuerzo clave para su ataque; sin embargo, no podrá contar con la presencia de Rashford. Se espera que el Barcelona forme un esquema de juego tipo 4-3-3, con la figura de Ter Stegen bajo palos, una línea defensiva compuesta por Cubarsi, Balde, García y Koundé, mientras que los mediocampistas serán probablemente De Jong, López y Olmo, dejando un tridente ofensivo formado por los nombres de ​Yamal, ​Lewandowski y ​Torres. Las bajas más significativas para los culés son las de ​Christensen, ​Gavi​​​ y ​​​Pedri​​, todos ellos jugadores fundamentales para el planteamiento del técnico alemán.

En cuanto al Gerona, alineará un sistema ​4-2-3-1​, donde ​Gazzaniga​ será quien defienda su portería; su línea defensiva estará formada por ​Rincón, Blind, Martínez y Reis. En el centro del campo estarán ​Gil​ y Lemar, mientras que Martín, Tsygankov e Witsel apoyarán al delantero ​Vanat. El equipo gerundense también enfrenta ausencias notables; Van de Beek, Portu, Álex Moreno y Artero* no podrán participar.

Las apuestas y pronósticos

Los pronósticos son favorables al ​Barcelona​, cuyas cuotas rondan alrededor del ​1.40 para una victoria culé; mientras tanto, el empate está fijado alrededor del ​4.50​ y una victoria del Gerona se sitúa cerca del ​7.00​. Estas cifras reflejan claramente la supuesta superioridad del conjunto azulgrana; sin embargo, ya sabemos que el fútbol puede ser impredecible. La presión constante del Madrid sobre el Barça junto con su estado emocional tras esa debacle copera podrían ser factores decisivos que jueguen a favor del Gerona, quien podría aprovechar cualquier despiste del rival.