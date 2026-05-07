El PSG de Luis Enrique elimina al Bayern y se cita con el Arsenal en la final de Budapest

El Paris Saint-Germain ya tiene destino: Budapest. El vigente campeón de Europa selló su pase a la final tras resistir en el Allianz Arena y confirmar su superioridad frente a un Bayern de Múnich que luchó hasta el último suspiro, pero nunca encontró el golpe necesario para cambiar la historia.

El conjunto de Luis Enrique no tardó en imponer su ley. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Dembélé, siempre eléctrico, aprovechó una transición fulminante para silenciar al estadio alemán con un remate seco que dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada. Un inicio demoledor que terminó por diluir las esperanzas de remontada bávaras.

Aun así, el Bayern no bajó los brazos. Empujado por su público, volcó el juego sobre la portería defendida por Safonov y acumuló ocasiones sin premio. Olise rozó el gol tras una gran acción colectiva, Luis Díaz probó fortuna sin precisión y Musiala dispuso de dos oportunidades claras antes del descanso, ambas desperdiciadas. La sensación era clara: insistencia sin eficacia.

El PSG, por su parte, tampoco cerró el duelo cuando tuvo la ocasión. Un cabezazo desviado de Neves fue su mejor intento en una primera mitad marcada también por las protestas locales, que reclamaron sin éxito una expulsión y un penalti.

Tras el descanso, el guion cambió. Los parisinos tomaron el control del juego y comenzaron a generar peligro con mayor claridad, pero se toparon con un Manuel Neuer imperial. El guardameta alemán sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas ante Doué y Kvaratskhelia, manteniendo viva una eliminatoria que parecía escaparse.

El desenlace llegó en el añadido, cuando Harry Kane firmó el empate con un disparo potente que encendió la ilusión en las gradas. Sin embargo, el tiempo ya no alcanzaba para la hazaña. El PSG, sólido y eficaz en los momentos clave, aseguró su billete a la gran final.

El próximo 30 de mayo, en Budapest, los parisinos defenderán su corona frente al Arsenal en un duelo que promete marcar una nueva página en la historia reciente del fútbol europeo.