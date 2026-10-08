Messi se despide de Argentina con el corazón dividido: “Ya extraño esta camiseta”

Lionel Messi ya siente la ausencia de la camiseta argentina. Apenas un día después de disputar su último encuentro con la Albiceleste, el capitán compartió un mensaje en el que confirmó que ha decidido cerrar su etapa con la selección, aunque admitió que la despedida ya empieza a doler.

“Ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió el futbolista en sus redes sociales, donde repasó una trayectoria internacional marcada tanto por momentos de celebración como por episodios difíciles. Pese a todo, Messi aseguró estar convencido de que ha llegado el momento adecuado para dar un paso al costado.

A sus 39 años, el delantero reconoció que son muchas las emociones acumuladas después de más de dos décadas representando a su país. También señaló que le resulta imposible resumir en un solo mensaje todo lo vivido durante una etapa que considera fundamental en su carrera.

Una parte especial de sus palabras estuvo dedicada a su familia, a la que agradeció haber permanecido a su lado especialmente durante los momentos más complicados. También tuvo palabras de reconocimiento para sus amigos, compañeros, entrenadores y todos aquellos que compartieron con él el largo recorrido con la selección.

Un recuerdo especial para Maradona

Messi no quiso dejar fuera de su despedida a Diego Armando Maradona. El capitán argentino recordó al campeón del mundo de 1986 y destacó la importancia que tuvo para Argentina, además de expresar su convencimiento de que su figura continúa acompañando a la selección.

El delantero también agradeció a los clubes por haber entendido siempre su compromiso con la Albiceleste y haberle permitido acudir cuando el equipo nacional lo necesitaba. En el cierre de su mensaje, atribuyó a Dios parte del camino que lo llevó hasta este momento.

Una última noche inolvidable

La despedida se produjo en el estadio Monumental, donde Argentina venció 3-0 a Benín ante más de 85.000 aficionados. Messi fue protagonista al convertir de penalti y cerrar así su última aparición con la selección.

El encuentro también dejó otro adiós destacado: el de Nicolás Otamendi, quien marcó el primer tanto del partido.

Con su aparición ante Benín, Messi alcanzó los 208 partidos internacionales con Argentina, mientras que su gol elevó a 126 su registro con la Albiceleste, cifras que lo mantienen como el jugador con más encuentros y goles en la historia de la selección.

Después del partido, el capitán ya había dejado entrever la dificultad de abandonar el equipo nacional. Reconoció que sería doloroso dejar de vestir la camiseta argentina y que le gustaría continuar vinculado a ella durante toda su vida, pero también entendió que había llegado la hora de poner fin a su ciclo.

Ahora, un día después, volvió a dirigirse a los aficionados para agradecerles por el apoyo recibido durante todos estos años.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar”, expresó Messi, dejando claro que, aunque su etapa como jugador de la selección haya terminado, el vínculo con la camiseta argentina seguirá siendo una parte inseparable de su historia.