Regresa la Fórmula 1 y un mensaje de radio por la velocidad de Carlos Sainz se viraliza: «¡Oh, va muy rápido!»

La Fórmula 1 está de regreso. Tras el parón por la pandemia los diferentes equipos se dieron cita en los entrenamientos Libres de Austria.

Las buenas sensaciones tienen nombre y apellido, Carlos Sainz. El piloto salió al asfalto con el nuevo MCL35 de McLaren y acabó en la cuarta posición, solo por detrás de los Mercedes de Hamilton y Botas, y el Red Bull de Max Verstappen.

Lando Norris, compañero del español fichado por Ferrari, terminó en la sexta posición, demostrando el poder de la nueva apuesta de McLaren, ambos utilizaron neumáticos blandos, los mismos que utilizarán en la clasificación.

A VERY early contender for team radio of the season 😂#AustrianGP 🇦🇹 #F1 @Carlossainz55 pic.twitter.com/GZ1lopEkoY

