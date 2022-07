Wimbledon: Rafa Nadal saca el rodillo y arrancará la segunda semana del torneo en hierba como uno de los favoritos

Lo único chocante ocurrió en el tercer set, cuando Rafa Nadal se acercó a la red a decirle algo a Sonego después del único break que conseguía el italiano.

En directo se pudo entender que se quejaba de que habían molestado los gritos que había dado el joven Sonego.

Rafa quiso aclararlo después.

«Simplemente quería decirle algo y lo hice en un sentido positivo. Lo siento mucho si se ha sentido ofendido, ahora me siento mal. Hablé con él ahora y volveré a hacerlo, no es ningún problema».

Rafa Nadal pide perdón a Sonego en rueda de prensa y reconoce que se equivocó al decirle que le estaban molestando los gritos al golpear. «Me he equivocado. No debería haberle llamado en la red. Pido disculpas. Es mi error y no tengo problemas en reconocerlo». pic.twitter.com/pUgWChlZO1 — José Morón (@jmgmoron) July 2, 2022

Cuitas aparte, hay victorias -como la de este 2 de julio de 2022- que parecen un trámite, aunque ni mucho menos lo son.

La de este sábado es para Rafael Nadal la decimoséptima consecutiva de la temporada en un Grand Slam, un territorio en el que aún no conoce la derrota en 2022.

El español extendió su racha a 17-0 en los torneos de esta categoría, después de superar a Lorenzo Sonego por 6-1, 6-2, 6-4 en dos horas y tres minutos, y aseguró su presencia en cuarta ronda de Wimbledon por décima vez en su carrera.

Nadal se presentó sobre la hierba inglesa en la segunda semana de competición, algo que ha logrado en un total de 53 ocasiones en un Grand Slam.

«Probablemente haya sido mi mejor partido en el torneo contra, probablemente, el mejor jugador con el que me enfrentado. He sido capaz de subir el nivel». Rafa Nadal. #WimbledonMovistarPlus pic.twitter.com/GFnVzPYDvB — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) July 2, 2022

Más presencias en 4R de Grand Slam

Roger Federer – 69

Novak Djokovic – 57

Rafael Nadal – 53

Jimmy Connors – 43

Andre Agassi – 42

Ivan Lendl – 42

El dos veces campeón de Wimbledon en 2008 y 2010 saltó a la Centre Court con determinación y contundencia. Tanto que en menos de media hora endosó al italiano un parcial de 6-1 para quedarse la manga inicial. Sin apenas errores, ganó todos los puntos con su primer saque (11/11) y rompió el servicio de su rival en dos ocasiones (2/3).

Las sensaciones poco tenían que ver con la de las dos primeras rondas frente al argentino Francisco Cerúndolo y el lituano Ricardas Berankis, donde se dejó un set en cada uno de los partidos.

El nivel de Nadal no descendió en el segundo set. No obstante, el cabeza de serie No. 2 se quedó diez de los once primeros juegos del partido para colocarse 4-0. Mantuvo el doble quiebre para quedarse el set e igualar su mejor inicio en un encuentro de Wimbledon (6-1, 6-2, también contra Alex de Miñaur en 2018).

En el tercer set, Nadal transformó su quinto punto de quiebre (5/7) para tomar ventaja. Con 4-2 en el marcador, se detuvo el partido por unos minutos debido a la falta de luz, que provocó el cierre del techo de la pista.

En la reanudación, Sonego encadenó dos juegos seguidos, por primera vez, para igualar 4-4.

Eso sí, su reacción fue inmediata y con un sexto break aseguró la victoria.

De esta manera, a sus 36 años y 37 días, Nadal se convirtió en el sexto jugador más veterano que consigue adentrarse en la cuarta ronda de Wimbledon en la Era Abierta, tras Roger Federer, Pancho Gonzales, Ivo Karlovic, Niki Pilic y Ken Rosewall.

Su siguiente reto sobre el césped británico será el favorito No. 21 Botic Van de Zandschulp, que fue capaz de batir Richard Gasquet por 7-5, 2-6, 7-6(7), 6-1 en dos horas y 38 minutos.

El holandés ya fue uno de los rivales a los que Nadal tuvo que derribar en su camino al título en Roland Garros, el último torneo que el balear disputó antes de Wimbledon. En ese duelo, el único que registra el ATP Head2Head, la balanza se decantó del lado del español por 6-3, 6-2, 6-4.

Este lunes, protagonizarán un nuevo capítulo en una superficie diferente, en la que Van de Zandschulp pretende crecer y Nadal seguir haciendo historia.

¿Sabías que..?

Rafael Nadal encara en cuarta ronda su partido No. 69 en Wimbledon, donde presenta un récord de partidos de 56-12. Las diez ocasiones en las que ha alcanzado la segunda semana son 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022.