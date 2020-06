Pensión no contributiva: se vence el plazo para presentar este documento, imprescindible para cobrarla

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales tiene algunos días anunciándolo.

Es necesario que se realicen los trámites necesarios para mantenerse o convertirse en beneficiario de las pensiones no contributivas. En este sentido, el organismo conocido como Imserso, tiene varios días recordando que es necesario que se presente la declaración anual de ingresos.

El plazo, que estaba estaba suspendido por la pandemia, fue reanudado el pasado 1 de junio de 2020, y establecía como fecha límite el día 18 del mismo mes para que se presentase el documento ante la sede correspondiente según el lugar de residencia del solicitante.

La presentación de la declaración anual de ingresos es obligatoria para todos los pensionistas no contributivos, pues es la forma de determinar que se cumplen con los requisitos de ingresos económicos para ser beneficiario de esta política.

El Imserso ha transferido las gestiones para ser reconocido como beneficiario de una pensión no contributiva, este trabajo los realizan las comunidades autónomas. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se realizan a través del Instituto de Mayores.

La solicitud de pensión no contributiva deberá presentarse en las oficinas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, del Imserso o en las oficinas de la Seguridad Social. Allí se entregará el impreso correspondiente, que también puede obtenerse por correo electrónico (opción recomendada por la situación del COVID-19.

Las direcciones y teléfonos de información de las comunidades autónomas y direcciones territoriales del Imserso se pueden consultar en este enlace.

