Nueva pifia del SEPE: denuncian la baja automática de trabajadores en ERTE y que estos no cobraran hasta diciembre

En momentos tan delicados para la economía de los hogares españoles, no puede ser peor la gestión del actual gobierno.

La supuesta ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021, que por todo lo alto han anunciado Sánchez y los suyos –con el apoyo de los medios que decidieron esclavizarse al servicio del socialcomunismo–, ha chocado de frente con la burocracia de turno para trasladar el peso de la crisis a los trabajadores.

Según informan a Periodista Digital desde Alternativa Sindical, a pesar de que se haya anunciado la prórroga de los ERTE, lo que no se difundió con tanto ahínco fue la fórmula de cómo se llevaría a cabo el proceso, y lo peor, que la medida fue aprobada por el Congreso de los Diputados tardíamente, el jueves 15 de octubre de 2020.

«Al día 20 de octubre (cierre de nominas en el SEPE) constan muchos trabajadores dados de baja a fecha 02/10/20 y es que la prorroga no es automática«, explica Aurora Vaquero a PD.

«Se pide desde la página oficial del SEPE que las empresas comuniquen los trabajadores que se verán afectados por la prorroga además de la comunicación mensual que se viene haciendo desde marzo», afirma la delegada sindical.

Un asunto que dejará a muchos trabajadores con nóminas de 60€ para pasar todo el mes de noviembre. Las empresas que quieran acogerse a la prórroga deberán «comunicar a la Autoridad Laboral y a la Tesorería General de la Seguridad Social que son empresas susceptibles de acogerse a esta prorroga tal y como señala el Real Decreto y quienes son los trabajadores afectados», recuerda la delegada sindical.

«Recientemente hemos visto como se ha negociado un convenio precario con una subida irrisoria por parte de los sindicatos mayoritarios del país. Pues una nueva precariedad asoma a nuestros domicilios y es que visto que a fecha de hoy la nomina que piensa pagar el SEPE es de poco mas de 60 euros y que con un poco de suerte cobraremos en diciembre», afirma Vaquero.

En efecto, la página web del ministerio del Trabajo (aquí puede acceder) se explica el proceso, pero presentar toda la documentación en el plazo era una tarea titánica, y a estas alturas ya el mal está hecho.

A continuación se puede observar como un trabajador aparece como dado de baja del ERTE en el sistema, quizás porque la gestoría no pudo comunicar el acogimiento a la prórroga en tan corto período o porque esta no se tramitó dado el caos existente en el SEPE que no se da abasto por el elevado nivel de solicitudes.

Desde Alternativa Sindical, manifiestan su «preocupación» por los trabajadores que se ven «afectados» por este manejo de los ERTE, y este sentido denuncian «la pésima gestión que se está efectuando».

«Nuestro sector ha sido devastado en tanto en cuanto que estamos presentes en la mayoría de infraestructuras de este país y siendo trabajadores considerados esenciales, hemos visto que esa esencialidad únicamente es tenida en cuenta a la hora de convocar huelgas con servicios mínimos abusivos”, concluye Aurora Vaquero.

Caos en el SEPE y una la mala decisión

Actualmente el servicio del SEPE se ha convertido en un caos, y según informan desde noticiastrabajo.es, portal especializado en gestiones de empleo, en muchos centros las citas previas para consultas ya están para el mes de enero, por lo que aseveran que el sistema podría entrar en colapso en los próximos días.

Ya se lo habían avisado desde la oposición a la ministra Yolanda Díaz, cuando anunció el nuevo decreto en el Parlamento, «la renovación cada tres meses del mecanismo genera incertidumbre, especialmente a los empresarios», esto se suma al cuello de botella que se produce en el servicio.

